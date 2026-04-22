El Gobierno blindó su agenda legislativa en el Senado: Discapacidad, Salud Mental y Propiedad Privada

El Gobierno envió al Senado las reformas a las leyes de Discapacidad y Salud Mental, que se suman al proyecto de Propiedad Privada ya en debate. La estrategia fue definida en la «mesa chica» de Casa Rosada y apunta a aprovechar la mayoría que Bullrich construyó en la Cámara alta, que le permite tener la última palabra si Diputados introduce cambios.

El Gobierno nacional concentró en el Senado el tratamiento de sus proyectos más controvertidos: las reformas a las leyes de Discapacidad y Salud Mental ingresaron a la Cámara alta el sábado, y se suman al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —enviado a fines de marzo— y a otros como la reforma laboral y la ley de Glaciares. La decisión responde a una estrategia definida en la «mesa chica» de Casa Rosada, con la participación de Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt.

La clave de la elección es aritmética. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, construyó en el Senado una mayoría que articula al espacio violeta con la UCR, el PRO, Provincias Unidas, el Frente de la Concordia (Misiones), Despierta Chubut, Primero los Salteños, la Neuquinidad y los representantes de Santa Cruz, alcanzando entre 40 y 44 votos. En algunos proyectos se suman los tres senadores de Convicción Federal, desprendimiento del interbloque peronista, que quedó reducido a una minoría de 25 legisladores. Al posicionar al Senado como cámara de origen, el oficialismo se asegura que, si Diputados introduce modificaciones, sea la Cámara alta la que tenga la última palabra.

La reforma de Discapacidad establece un reempadronamiento obligatorio de los beneficiarios de pensiones por invalidez laboral, que deberán acreditar su condición médica y situación económica. Quienes no cumplan podrán ver suspendido el pago. La iniciativa incorpora auditorías periódicas y cruces de datos entre ANSES, AFIP y otros organismos para verificar requisitos, y declara incompatible percibir la Pensión No Contributiva por Invalidez con tener un vínculo laboral formal o estar inscripto en el régimen simplificado. El monto de la prestación se mantendría en el 70% de la jubilación mínima, sin aumentos adicionales previstos.

La reforma de Salud Mental refuerza el rol del médico psiquiatra en los equipos interdisciplinarios y le otorga mayor peso en decisiones sobre diagnósticos, tratamientos e internaciones. Aunque mantiene la internación como recurso excepcional, amplía los supuestos para internaciones no voluntarias en casos de riesgo grave para la persona o terceros, e incorpora el consumo problemático de sustancias dentro del sistema de salud mental.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, elaborado por el ministro Federico Sturzenegger, modifica el régimen de expropiaciones, elimina el tope de 1.000 hectáreas para la compra de tierras por extranjeros, reduce el plazo de intimación por falta de pago de alquiler de 10 a 3 días y acorta a 5 días el proceso para ejecutar desalojos. También suprime artículos de la ley de Manejo del Fuego que impedían la venta por 60 años de humedales y áreas protegidas afectadas por incendios. El proyecto aún no tiene fecha de dictamen por objeciones de sectores de la oposición dialoguista y se estima que podría llegar al recinto recién en mayo.

Además de estos proyectos, el oficialismo evalúa acelerar el tratamiento de la ley Hojarasca, con debate en comisión previsto para este martes y eventual votación en el recinto el miércoles. El Senado también deberá tratar cerca de 90 pliegos de designaciones, lo que configura una agenda parlamentaria especialmente cargada para los próximos dos meses.