Turismo en rojo: fuerte advertencia en Villa de Merlo

Ana María “Titina” Nicoletti advirtió sobre la crisis del turismo en Villa de Merlo, con hoteles cerrados y baja ocupación. Cuestionó las políticas provinciales y pidió medidas urgentes para el sector.

En el marco del debate sobre la situación del turismo en Villa de Merlo, la dirigente Ana María “Titina” Nicoletti advirtió sobre el cierre de hoteles, la caída de la ocupación y cuestionó la efectividad de las políticas públicas del Gobierno provincial en la materia.

En diálogo con El Diario de la República, Nicoletti describió un panorama crítico para el sector y aseguró que la actividad atraviesa uno de sus momentos más complejos.

“En una de las mesas de trabajo en el Concejo, donde participó la asociación de hoteleros y la de guías, todos coincidieron en que está en rojo. Hay hoteles que cerraron sus puertas y el último fin de semana largo hubo una ocupación de apenas un 30 por ciento”, señaló.

La dirigente sostuvo que, si bien el contexto económico nacional impacta en la actividad, la situación en la provincia se agrava por la falta de competitividad y de medidas de apoyo al sector turístico.

“Esto es nacional, las políticas nacionales tampoco ayudan. Pero si nos comparamos con provincias vecinas como Córdoba o Mendoza, estamos muy por debajo”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó la gestión local: “Las políticas públicas que se están llevando adelante desde el Gobierno provincial y el Ministerio de Turismo no son acertadas para este momento histórico del país”, expresó.

El reclamo se da en un contexto de creciente preocupación entre prestadores turísticos y comerciantes de Villa de Merlo, donde advierten una caída sostenida en la actividad y dificultades para sostener la estructura hotelera.

Operadores del sector señalan además la falta de acciones de promoción y de medidas concretas para revertir la situación, en un escenario marcado por cierres, despidos y reducción de la ocupación durante las temporadas bajas y fines de semana largos.

El debate vuelve a poner en foco el rol de la cartera turística provincial, encabezada por el exintendente de Merlo, Juan Álvarez Pinto, en medio de cuestionamientos sobre la efectividad de las políticas implementadas.