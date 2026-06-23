ATSA acusó al Gobierno por una desvinculación “insensible”

ATSA denunció el despido de una trabajadora del sistema de salud provincial que tiene dos hijos con discapacidad. El gremio cuestionó la decisión y acusó al Ministerio de Salud de actuar sin derecho a defensa ni contemplación de su situación familiar.

El gremio ATSA denunció el despido de una trabajadora del sistema de salud provincial que tiene dos hijos con discapacidad, y cuestionó con dureza a funcionarios del Ministerio de Salud, a quienes acusó de actuar sin contemplar su situación familiar ni garantizar el derecho a defensa.

La medida fue cuestionada por el secretario general de ATSA San Luis, Gerónimo Ortiz, quien apuntó directamente contra la ministra de Salud, Teresa Nigra de Zabala, y el director de Recursos Humanos, Jorge Aostri.

“Se ensañaron con los niños que padecen TEA”, expresó Ortiz en un comunicado en el que calificó la desvinculación como “insensible” y “sin derecho a defensa”.

El dirigente sindical sostuvo que la trabajadora fue despedida “sin causa” y sin que se contemplara la situación de tener a cargo dos hijos con Trastorno del Espectro Autista.

“Días de grandes logros para la ministra de Salud Teresa Nigra de Zabala y del director de Recursos Humanos Jorge Aostri. La exitosa gestión tiene su premio. Esta vez con gran regocijo echaron sin causa y sin derecho a la defensa a una madre con dos hijos con TEA”, manifestó con tono crítico.

Ortiz también cuestionó el impacto económico de la decisión al señalar que la trabajadora percibía un salario de $940.000 más un adicional de $100.015 por cada hijo con discapacidad.

La empleada se desempeñaba como mucama en el sistema estatal de salud y acumulaba 17 años de antigüedad, con pasos por distintos establecimientos, entre ellos el Hospital Central “Ramón Carrillo”.

Según la denuncia gremial, tras ser trasladada desde el hospital al Ministerio de Salud, la trabajadora quedó a la espera de una nueva reasignación, que finalmente no se concretó.

Ortiz afirmó que existía la posibilidad de que fuera derivada al hospital del barrio El Lince, pero en lugar de eso fue cesanteada mediante decreto publicado en el Boletín Oficial.

El gremio sostiene que la desvinculación se realizó sin notificación de una causa concreta y sin instancias de defensa previa, lo que motivó el reclamo sindical y el cuestionamiento a la conducción del área sanitaria.