La Sociedad Rural de San Luis renovó autoridades

La Sociedad Rural de San Luis renovó su comisión directiva y designó como presidente a Joaquín Belgrano Rawson. La entidad destacó el inicio de una nueva etapa con foco en el fortalecimiento del sector productivo provincial.

La Sociedad Rural de San Luis conformó su nueva comisión directiva tras la asamblea general realizada a fines de la semana pasada, en la que fue elegido como presidente el dirigente Joaquín Belgrano Rawson.

La secretaria de la institución será la titular saliente, Yeny Yurchag Santander, mientras que Roberto López ocupará el cargo de tesorero.

La lista “Sembrando Vínculos, enlazando Sectores” resultó electa durante el proceso asambleario y quedó al frente de la conducción de la tradicional entidad que representa al sector productivo de la provincia.

La nueva comisión directiva quedó integrada además por los vocales titulares Ricardo Razzetti, Gonzalo Lucero, Marcelo Crotto, José La Malfa, Andrea Dellepiane, María de los Ángeles Cejas y José María Amieva.

Como vocales suplentes fueron designados Cecilia Pela, Juan Manuel Celi Pretti, Facundo Amieva y Roberto Luciano Gitto. En tanto, la Comisión Revisora de Cuentas estará conformada por Natalia Sánchez y Mariela Delpiano.

Tras la renovación de autoridades, la institución difundió un mensaje en el que destacó el inicio de una nueva etapa y el compromiso con el sector rural de la provincia.

“Con el corazón puesto en nuestra tierra y en quienes, día a día, trabajan y hacen crecer el campo sanluiseño, Joaquín Belgrano Rawson asumió la presidencia de nuestra querida Sociedad Rural de San Luis”, señalaron.

En el comunicado, la entidad remarcó el desafío de sostener una agenda centrada en el arraigo rural, el acompañamiento a pequeños y medianos productores, la seguridad en el ámbito rural y la promoción de una producción sustentable.

Asimismo, destacaron la importancia del trabajo conjunto y el diálogo como ejes de la nueva gestión, con el objetivo de fortalecer el rol institucional de la entidad dentro del sector agropecuario provincial.