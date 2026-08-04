San Luis recibió más coparticipación en julio, pero sigue abajo

San Luis recibió $153.628 millones en transferencias automáticas durante julio y registró una mejora real del 8,3% interanual, por encima del promedio nacional. Sin embargo, en los primeros siete meses de 2026 acumula una caída real del 1,6%, con $930.778 millones recibidos.

San Luis recibió $153.628 millones en transferencias automáticas de origen nacional durante julio, con un crecimiento real del 8,3% interanual, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Pese a la mejora mensual, la provincia acumula una caída real del 1,6% en los primeros siete meses de 2026.

El monto recibido incluye recursos correspondientes a la coparticipación, leyes complementarias y compensaciones. En términos nominales, la transferencia de julio representó un incremento del 44,6% respecto de los $106.300 millones aproximadamente recibidos en el mismo mes de 2025.

Con el resultado de julio, San Luis se ubicó cuarta entre las jurisdicciones con mayor crecimiento real interanual. Quedó detrás de Catamarca, con 10,4%; Salta, con 8,8%; y Tierra del Fuego, con 8,4%.

El promedio nacional fue de 7,5% real, por lo que San Luis tuvo un desempeño superior al conjunto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

En el acumulado entre enero y julio, la provincia recibió $930.778 millones. La cifra representa un aumento nominal del 31,2%, pero una disminución del 1,6% una vez descontado el efecto de la inflación.

Qué pasó con las transferencias a nivel nacional

En julio, el Gobierno nacional distribuyó $7,245 billones entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente a los $5,049 billones enviados durante el mismo mes de 2025.

El incremento nominal fue del 43,5%, mientras que en términos reales alcanzó el 7,5%. Dentro de ese total, las transferencias correspondientes específicamente a la coparticipación habrían aumentado 7,7% real.

El resultado estuvo relacionado principalmente con la evolución de Ganancias e IVA, los dos principales tributos que conforman la masa coparticipable. Según el IARAF, la recaudación de Ganancias creció 20% real interanual en julio, mientras que el IVA tuvo una variación real prácticamente nula.

En conjunto, ambos impuestos registraron un crecimiento real del 8,2% y explican alrededor del 97,1% de la masa coparticipable neta.

El acumulado todavía muestra una caída

A pesar del repunte registrado en julio, el balance de los primeros siete meses continúa siendo negativo en términos reales.

Entre enero y julio, las transferencias automáticas destinadas a las provincias y CABA totalizaron $44,17 billones, con una suba nominal del 31,5% y una baja real del 1,3% respecto del mismo período de 2025.

El IARAF también señaló que, al observar los últimos doce meses, las transferencias automáticas acumulan una caída real del 1,6%. Se trata del sexto mes consecutivo con resultado negativo bajo ese indicador.

El desempeño de julio, sin embargo, marcó una mejora respecto de los meses anteriores y podría modificar parcialmente la tendencia si el comportamiento de la recaudación se sostiene durante el segundo semestre. El IARAF ya había registrado en junio una caída real de las transferencias automáticas a las provincias, por lo que el repunte de julio representa un cambio en la dinámica reciente.