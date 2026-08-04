Dos policías en moto fueron chocados por un conductor ebrio

Dos policías motorizados fueron embestidos desde atrás por un Peugeot 206 mientras esperaban el cambio de semáforo en avenida Sarmiento y Córdoba, en San Luis. Los efectivos no sufrieron heridas, mientras que el conductor, de 38 años, dio 2,34 g/l de alcohol en sangre y sufrió el secuestro preventivo del vehículo.

Dos efectivos de la Sección Motorizada del Comando Radioeléctrico de San Luis fueron embestidos por un automóvil mientras realizaban tareas de prevención en la ciudad capital. El conductor del vehículo, de 38 años, dio 2,34 gramos de alcohol por litro de sangre en el test de alcoholemia.

El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 6:30, en la intersección de avenida Sarmiento y calle Córdoba.

Según informó el Ministerio de Seguridad, los policías circulaban por avenida Sarmiento en dirección norte-sur y se encontraban detenidos ante un semáforo cuando fueron impactados desde atrás por un Peugeot 206.

Tras el choque, los dos motoristas perdieron la estabilidad y cayeron de sus motocicletas. A pesar de la violencia del impacto, ninguno de los efectivos sufrió lesiones.

El automovilista manifestó ante los policías que el vehículo había sufrido una falla en los frenos y que por ese motivo no pudo evitar la colisión.

Sin embargo, el test de alcoholemia realizado posteriormente arrojó un resultado de 2,34 g/l de alcohol en sangre, una cifra que excede ampliamente los límites establecidos para conducir.

Ante el resultado positivo, las autoridades dispusieron el secuestro preventivo del Peugeot 206 y continuaron con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del episodio.

El procedimiento quedó a cargo del personal policial interviniente, que avanzó con las medidas previstas ante la detección de alcohol al volante.