Avenida Lafinur: inauguran una obra clave contra desbordes cloacales

La Municipalidad inaugurará este miércoles la renovación de la red cloacal y repavimentación de avenida Lafinur. La obra reemplazó 255 metros de cañería, duplicó la capacidad de la red y sumó tres cámaras de inspección. El Municipio asegura que desde la finalización de los trabajos no volvieron a registrarse desbordes.

La Municipalidad inaugurará este miércoles la obra de renovación de la red cloacal y repavimentación de avenida Lafinur, una intervención que busca poner fin a los reiterados desbordes que durante años afectaron a vecinos y comerciantes del sector.

El acto se realizará al mediodía y estará encabezado por autoridades municipales. La obra se ejecutó por etapas entre las intersecciones de 9 de Julio y Belgrano, donde fue reemplazada una cañería que, según vecinos, tenía entre 50 y 60 años de antigüedad.

La secretaria de Servicios Públicos, Yanina Miranda, explicó que la infraestructura presentaba roturas y una acumulación de sedimentos que había reducido considerablemente su capacidad de captación.

Con el recambio, la capacidad de la red se duplicó, de acuerdo con las estimaciones técnicas citadas por la funcionaria. Desde la finalización de los trabajos, aseguró, no volvieron a registrarse desbordes cloacales en el sector intervenido.

En la última etapa se colocaron 255 metros lineales de nueva cañería, correspondientes a dos cuadras. También se construyeron tres cámaras de inspección, que permitirán facilitar las tareas de mantenimiento y desobstrucción.

Los trabajos presentaron una importante complejidad técnica. En algunos sectores, particularmente entre Belgrano y Ayacucho, las excavaciones alcanzaron los 4,5 metros de profundidad, lo que implicó riesgos de desmoronamiento debido a las características del suelo.

Una vez completada la renovación de la red, el Municipio avanzó con la repavimentación de la avenida Lafinur mediante la colocación de asfalto y la reconstrucción de las intersecciones con hormigón.

La intervención incluyó además trabajos complementarios en el sector del pasaje Avellaneda y avenida Lafinur, en cercanías de 9 de Julio.

Según precisó Miranda, los materiales utilizados para el recambio de la red cloacal demandaron una inversión de aproximadamente $21 millones. La funcionaria destacó que el principal desafío estuvo relacionado con las condiciones técnicas y de seguridad que requirió la obra.

Desde el Municipio señalaron que la renovación apunta a solucionar un problema que se había convertido en una dificultad recurrente para quienes viven y trabajan en la zona.