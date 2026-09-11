Turismo Carretera en San Luis: habrá cortes de tránsito y desvíos por la exhibición del TC

El Turismo Carretera llega a San Luis para disputar la primera fecha de la Copa de Oro y este viernes realizará una exhibición abierta al público en la EDIRO. La actividad comenzará a las 19, pero desde las 16:30 habrá cortes y desvíos en Avenida del Fundador y sectores cercanos.

El Turismo Carretera (TC) desembarca este fin de semana en San Luis para disputar la 11ª fecha de la temporada y la primera de la Copa de Oro, con actividad en el autódromo Rosendo Hernández. Pero antes de la competencia, los fanáticos podrán disfrutar este viernes de una exhibición especial de los autos en plena ciudad.

La actividad se realizará el viernes 11 de septiembre desde las 19, en inmediaciones de la Estación de Interconexión Regional de Ómnibus (EDIRO), donde los vehículos realizarán giros sobre un trazado especialmente preparado en Avenida del Fundador, entre las dos rotondas ubicadas cerca de la terminal.

La jornada será abierta al público y estará acompañada por una conferencia de prensa que se realizará previamente en las instalaciones de la EDIRO.

Cortes desde las 16:30

Debido a la exhibición, la Policía de la Provincia y la Municipalidad de San Luis desplegarán un operativo especial de seguridad y tránsito.

Los cortes comenzarán a las 16:30, con restricciones en calles de los barrios ubicados frente a la EDIRO que desembocan en Avenida del Fundador, además de otras arterias próximas a la terminal.

También estará prohibida la detención de vehículos sobre el Puente Derivador, donde se implementará una regulación especial de circulación.

Cómo serán los desvíos

Los conductores que circulen desde la ciudad de San Luis hacia Juana Koslay por Avenida del Fundador serán desviados antes del Puente Derivador hacia avenida José Santos Ortiz.

En sentido contrario, quienes se desplacen desde Juana Koslay hacia la ciudad de San Luis por Aguada de Pueyrredón deberán tomar calle Las Jarillas, a la altura del ingreso al barrio privado Los Quebrachos.

Desde allí podrán continuar por las calles de la zona hasta llegar al boulevard Mayor Hugo del Valle Palaver y posteriormente incorporarse a la avenida Circunvalación (ex ruta nacional 147).

Qué pasará con los colectivos

El operativo también contempla modificaciones para el transporte público.

Los colectivos urbanos, interurbanos y nacionales ingresarán a la EDIRO por avenida Santos Ortiz.

Los pasajeros, en tanto, podrán acceder a la terminal a pie a través del subsuelo.

El TC se prepara para la Copa de Oro

La exhibición será la antesala de un fin de semana clave para el Turismo Carretera en San Luis. La categoría disputará en el autódromo Rosendo Hernández la 11ª fecha del campeonato y la primera correspondiente a la Copa de Oro, por lo que la actividad tendrá especial importancia en la definición de la temporada.

Desde la organización y las fuerzas de seguridad recomendaron a quienes transiten por la zona respetar las indicaciones del personal policial, utilizar únicamente las vías habilitadas y evitar ingresar al sector destinado a la exhibición de los autos.

La principal recomendación para los conductores será prever los desvíos con anticipación, especialmente desde las 16:30, cuando comenzará el operativo especial en los alrededores de la EDIRO.