Poggi pidió más recursos para las provincias, pero sin perder competitividad

Claudio Poggi planteó que las provincias necesitan encontrar un equilibrio entre recaudar los recursos necesarios para sostener servicios esenciales y mantener la competitividad. El gobernador hizo el planteo durante la reunión del Convenio Multilateral en Potrero de los Funes.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, planteó este jueves uno de los principales desafíos que enfrentan las provincias: sostener servicios esenciales con recursos suficientes, pero sin que la necesidad de recaudar termine afectando la competitividad de sus economías.

El planteo fue realizado durante la apertura de la 193ª reunión de la Comisión Plenaria del Convenio Multilateral, que se desarrolló en Potrero de los Funes con representantes de distintas jurisdicciones del país.

Durante su exposición, Poggi remarcó que las provincias tienen cada vez más responsabilidades y gastos vinculados con servicios como la salud pública, la educación, la seguridad, la justicia y las políticas de empleo.

“La salud pública está bajo la competencia de las provincias, como el 75% de la inversión en la educación, la seguridad, la justicia y las políticas de empleo”, señaló el mandatario puntano.

En ese contexto, sostuvo que el desafío consiste en conseguir los recursos necesarios para financiar esas obligaciones sin generar una presión tributaria que termine perjudicando a las propias provincias.

“Hay que buscar un punto de unión entre no salirse de lo competitivo como provincia y no quedarse desfinanciado”, afirmó Poggi.

Ingresos Brutos y una discusión que atraviesa a todas las provincias

El encuentro tuvo como uno de sus ejes la administración del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y la aplicación del Convenio Multilateral, mecanismo que permite distribuir la base imponible de ese tributo cuando una empresa o contribuyente desarrolla actividades en más de una jurisdicción.

El Convenio Multilateral está integrado por las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la reunión realizada en Potrero de los Funes participaron representantes de 19 provincias de manera presencial y otros cuatro lo hicieron de forma virtual.

La discusión tributaria, sin embargo, excedió los aspectos técnicos del impuesto y puso sobre la mesa una cuestión más amplia: cómo fortalecer los recursos propios de las provincias sin perder actividad económica frente a otras jurisdicciones.

La informalidad, en el centro de la discusión

Poggi también marcó otro de los problemas que, según planteó, debe abordarse para mejorar la capacidad de recaudación: la economía informal.

En lugar de aumentar permanentemente la carga sobre quienes ya cumplen con sus obligaciones tributarias, el gobernador propuso ampliar la base de contribuyentes.

“Por eso la lucha contra la informalidad, que es uno de los grandes desafíos para ampliar la base”, sostuvo.

El planteo fue compartido por el presidente de la Comisión Plenaria, Luis María Capellano, quien afirmó que el principal adversario del sistema tributario no es el contribuyente formal sino la informalidad.

“Soy un convencido de que el enemigo del Estado no es el contribuyente ni el profesional que lo asiste. El enemigo en común es la informalidad”, expresó.

Capellano aportó además una comparación para dimensionar el fenómeno. Según indicó, el IVA y los Ingresos Brutos, considerados conjuntamente como los principales impuestos al consumo, representan alrededor del 11% del PBI, mientras que estimó el peso de la informalidad en torno al 7%.

Más autonomía frente a Nación

Durante el encuentro también apareció una dimensión política de la discusión tributaria: la necesidad de que las provincias cuenten con mayor fortaleza fiscal para negociar con el Gobierno nacional.

Capellano destacó el desarrollo de herramientas destinadas a fortalecer las administraciones tributarias provinciales y sostuvo que ese proceso permitió generar un mayor margen de maniobra para las jurisdicciones.

Según explicó, una mayor solidez de las finanzas subnacionales permite establecer un diálogo “mucho más fructífero” con Nación cuando se discuten recursos y competencias.

La cuestión adquiere especial relevancia en un escenario en el que las provincias reclaman mayores niveles de autonomía para afrontar gastos y responsabilidades que consideran crecientes.

Coordinación para evitar conflictos tributarios

Por su parte, la ministra de Hacienda e Infraestructura Pública de San Luis, María Eugenia Sosa Herrera, destacó la importancia de la coordinación entre las distintas jurisdicciones.

Según explicó, el trabajo conjunto permite establecer reglas más claras, prevenir y resolver conflictos y brindar mayor previsibilidad a los contribuyentes que desarrollan actividades en distintas provincias.

Así, la reunión del Convenio Multilateral dejó planteada una discusión que va más allá de la distribución de Ingresos Brutos: cómo financiar a las provincias, ampliar la cantidad de contribuyentes y sostener servicios públicos sin que la presión fiscal termine restando competitividad.

El debate sobre el federalismo fiscal vuelve a quedar, de esta manera, atravesado por una tensión central: las provincias necesitan más recursos para afrontar sus responsabilidades, pero también buscan que el sistema tributario no desaliente la producción, la inversión y la formalización de la economía.