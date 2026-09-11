Crisis en Polimer: trabajadores reclaman salarios adeudados desde enero y crece la tensión

Polimer, empresa dedicada a la producción de polímeros en San Luis, atraviesa un conflicto laboral por salarios que, según denunció el gremio, permanecen adeudados desde enero. El sindicato también cuestionó la falta de paritarias y las explicaciones de la compañía sobre una supuesta falta de producción.

La empresa Polimer (Polímeros San Luis) atraviesa un complejo escenario económico y laboral que generó un conflicto con sus trabajadores. Según denunció el gremio que representa al personal, existen salarios adeudados desde enero, escalas salariales desactualizadas y falta de acuerdos paritarios.

La situación fue expuesta por Daniel Espinoza, secretario general del gremio de los plásticos de Villa Mercedes, quien aseguró que desde hace meses intenta obtener respuestas de los responsables de la firma.

“Es una empresa que ya viene bastante con problemas, es una empresa bastante problemática”, sostuvo el dirigente, quien además cuestionó las dificultades para establecer contacto con los titulares de la compañía.

El conflicto se produce pese a que Polimer había inaugurado en mayo de 2025 una nueva planta en el Parque Industrial Sur, un proyecto que en ese momento representaba una apuesta por ampliar su capacidad productiva.

Sueldos atrasados y sin paritarias

Espinoza afirmó que la situación salarial es irregular y que los trabajadores todavía no tienen certezas sobre cuándo podrán cobrar los montos adeudados.

“Los compañeros se presentan normalmente a trabajar, pero no tenemos ninguna notificación de los pagos”, señaló.

El dirigente gremial sostuvo además que las escalas salariales se encuentran desactualizadas y que no se concretaron las negociaciones paritarias correspondientes.

Según explicó, el gremio realizó distintas gestiones y notificó a los organismos laborales para intentar encauzar el conflicto.

La empresa argumenta falta de producción

De acuerdo con lo expresado por Espinoza, desde Polimer señalaron que la compañía atraviesa un procedimiento preventivo de crisis y que la falta de producción dificulta el cumplimiento de las obligaciones salariales.

El dirigente, sin embargo, cuestionó esa explicación a partir de las visitas que el sindicato realiza periódicamente a la planta.

“Nos comenta que la empresa está en un procedimiento de crisis, que no tiene producción. Pero nosotros cuando vamos a hacer las visitas cada mes, vemos las máquinas medio paradas, pero hay producción”, afirmó.

La afirmación corresponde a la posición del gremio y no implica, por sí misma, una conclusión sobre la situación productiva o financiera real de la empresa.

Los trabajadores siguen trabajando

Pese al atraso en los salarios y a la creciente tensión, hasta el momento los trabajadores no realizaron un paro y continúan concurriendo a sus puestos de trabajo.

El gremio anticipó que mantendrá las acciones para reclamar el pago de la deuda salarial y obtener precisiones sobre el futuro de la empresa y las condiciones laborales.

La incertidumbre se mantiene mientras los trabajadores esperan una respuesta concreta sobre la regularización de los haberes adeudados y la situación productiva de Polimer.

Un conflicto que suma tensión al sector industrial

El caso se desarrolla en un contexto de dificultades para distintos sectores industriales de San Luis, aunque la situación particular de Polimer tiene características propias y deberá ser analizada a partir de la evolución de su producción, sus obligaciones salariales y las medidas que eventualmente adopte la empresa.

Por ahora, el conflicto continúa abierto: los trabajadores siguen cumpliendo sus tareas mientras reclaman el pago de los salarios pendientes y una respuesta sobre el futuro laboral de la planta.