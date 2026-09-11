Murió un joven de 24 años tras sufrir una descarga eléctrica en San Luis

Un joven de 24 años murió en el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” de San Luis tras permanecer 11 días internado por graves quemaduras provocadas por una descarga eléctrica.

Un joven de 24 años murió el martes 8 de septiembre en el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” de San Luis, donde permanecía internado desde el 28 de agosto luego de sufrir graves quemaduras en distintas partes del cuerpo producto de una descarga eléctrica.

El joven había sido encontrado durante la madrugada del 28 de agosto tendido en la vía pública, en inmediaciones de la manzana R del barrio 1° de Mayo. Ante la gravedad de su estado, los efectivos policiales solicitaron una ambulancia y el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Central, donde quedó internado en terapia intensiva.

Cómo ocurrió la descarga

De acuerdo con lo informado por la Policía, en el lugar los efectivos entrevistaron a la pareja del joven. La mujer manifestó que había sufrido la descarga eléctrica cuando intentaba cortar cables de alta tensión en un sector cercano.

A partir de las primeras averiguaciones, los uniformados establecieron que el episodio se habría producido en la zona del barrio Pescadores, desde donde posteriormente el joven habría llegado hasta el sector donde fue encontrado.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial, que tomó intervención desde el momento en que se conoció el hecho.

Una denuncia por daños y la intervención de la Fiscalía

Al día siguiente del episodio, un hombre se presentó en la Comisaría Seccional 4ª y realizó una denuncia por daños ocasionados en el lugar donde se habría producido la descarga eléctrica.

La dependencia policial informó esa situación a la Fiscalía interviniente y aportó nuevos elementos vinculados con lo ocurrido.

Según consignó el parte policial, hasta ese momento la Fiscalía no había dispuesto una custodia policial ni otra medida de resguardo para el joven que permanecía internado.

Murió después de 11 días internado

El fallecimiento se produjo el martes 8 de septiembre, luego de 11 días de internación. Según el parte policial, la causa de muerte fue una insuficiencia cardiorrespiratoria.

La Comisaría Seccional 4ª tomó conocimiento del fallecimiento el miércoles 9 de septiembre, cuando recibió la comunicación correspondiente.

La Justicia continúa con la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo la descarga eléctrica, establecer qué ocurrió en el lugar y determinar eventuales responsabilidades a partir de las actuaciones incorporadas al expediente.