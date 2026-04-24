Trump extendió por tres semanas el cese al fuego entre Israel y Líbano: «La reunión salió muy bien»

Trump extendió por tres semanas el alto el fuego entre Israel y Líbano luego de una reunión «histórica» en el Despacho Oval con Vance, Rubio y delegados de ambos países. La tregua rige hasta mediados de mayo.

Donald Trump anunció este jueves la extensión por tres semanas del alto el fuego entre Israel y Líbano, vigente desde hace una semana, luego de una reunión en el Despacho Oval que calificó como «histórica.» El cese al fuego, acordado inicialmente por 10 días, quedará en vigor hasta mediados de mayo mientras avanzan las negociaciones hacia un acuerdo de paz permanente.

«El alto el fuego entre Israel y el Líbano se extenderá por tres semanas», confirmó Trump en Truth Social. Después de la reunión agregó: «¡Salió muy bien! Estados Unidos va a trabajar con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbollah.» El mandatario también anticipó que espera recibir próximamente al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y al presidente libanés Joseph Aoun.

Del encuentro en la Casa Blanca participaron el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y representantes diplomáticos de alto rango de ambos países en conflicto.

La extensión de la tregua no llegó sin tensiones. Hezbollah afirmó haber atacado la localidad de Shtula, en el norte de Israel, en respuesta a lo que describió como violaciones del alto el fuego por parte del Estado judío. Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron que varios lanzamientos provenientes del Líbano cruzaron el territorio israelí y que la Fuerza Aérea los interceptó. «Se activaron las sirenas de acuerdo al protocolo», indicó el comunicado militar.

El anuncio sobre Israel-Líbano se produjo el mismo día en que Trump ordenó a la Armada «disparar y matar» a embarcaciones iraníes que intenten minar el estrecho de Ormuz, en una jornada de alta intensidad diplomática que tiene a Washington como epicentro de las principales decisiones sobre el conflicto en Medio Oriente.