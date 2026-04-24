El hombre que financió a Trump y se reunió con Milei también compró una casa en Buenos Aires

Peter Thiel, el empresario de Silicon Valley cercano a Trump y Milei, compró una mansión de USD 12 millones en Barrio Parque durante su visita a Buenos Aires, el mismo día en que se reunió con el Presidente en la Casa Rosada. La propiedad está frente a la casa de Susana Giménez y pertenecía al financista Juan Ball. La operación se cerró con inusual rapidez.

Peter Thiel, el empresario tecnológico cofundador de PayPal y Palantir, cercano tanto a Donald Trump como a Javier Milei, compró una mansión de aproximadamente USD 12 millones en el barrio Parque de la Ciudad de Buenos Aires, en la misma jornada en que se reunió con el Presidente en la Casa Rosada. La propiedad está ubicada en Dardo Rocha al 2900 y se encuentra justo enfrente de la residencia de Susana Giménez.

La operación, confirmada por fuentes del mercado inmobiliario, tomó por sorpresa al sector: en principio se especulaba con que Thiel buscaría alquilar una residencia durante su estadía. Sin embargo, el empresario avanzó directamente con la compra, que se cerró con rapidez inusual. El inmueble pertenecía al financista Juan Ball, quien reside gran parte del año en Estados Unidos, y la transacción habría sido facilitada por vínculos internacionales.

Barrio Parque es uno de los sectores más exclusivos de la ciudad, con alquileres premium que alcanzan los USD 15.000 mensuales y propiedades en venta con precios millonarios. La cuadra donde se ubica la nueva adquisición de Thiel tiene además un perfil mediático y empresarial de alto calibre.

La visita de Thiel a Buenos Aires se enmarca en el creciente interés de figuras del ecosistema tecnológico y financiero ligadas al universo libertario por la Argentina de Milei. El empresario, conocido por sus posiciones antiestablishment y su apoyo a candidatos de derecha en Estados Unidos, mantiene una relación cercana con el mandatario argentino que trasciende lo puramente ideológico y parece tener ahora una dimensión patrimonial concreta.