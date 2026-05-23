El DT argentino agradeció a Uruguay y anticipó el final de su etapa

Marcelo Bielsa confirmó que dejará la Selección de Uruguay después del próximo Mundial. El DT agradeció a la AUF y aseguró que dirigir una Copa del Mundo “es un milagro” para cualquier profesional.

Marcelo Bielsa confirmó que dejará de ser el director técnico de la Selección de Uruguay una vez finalizado el próximo Mundial, poniendo así fecha de cierre a uno de los ciclos más relevantes recientes del fútbol sudamericano.

El anuncio fue realizado durante un evento organizado por la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde el entrenador argentino expuso detalles sobre su metodología de trabajo y también habló de su futuro profesional.

“Nuestro trabajo culmina en el Mundial”, afirmó Bielsa de manera contundente frente a dirigentes, entrenadores y periodistas presentes.

El rosarino se mostró especialmente emocionado al referirse a la posibilidad de dirigir nuevamente en una Copa del Mundo y agradeció públicamente a Uruguay por haberle abierto esa oportunidad.

“Es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional participar en la Copa del Mundo”, expresó.

Además, agregó: “Voy a agradecer toda la vida a Uruguay que me haya permitido disfrutar de una competencia como el Mundial”.

Las declaraciones del entrenador coincidieron con lo expresado horas antes por Ignacio Alonso, quien recordó que el vínculo contractual de Bielsa con la selección uruguaya finaliza justamente después del torneo.

“Una vez que se cierre, se hará un balance y también habrá que ver qué quiere hacer él”, explicó el dirigente.

Alonso también reveló que existieron conversaciones preliminares sobre una eventual continuidad pensando en el Mundial 2030, que tendrá a Uruguay como uno de los países anfitriones de los partidos inaugurales.

“En algún momento conversamos del proyecto Mundial 2030. Le interesó, pero decidimos enfocarnos cien por ciento en el futuro cercano”, señaló.

Bielsa asumió en Uruguay en 2023 y rápidamente logró imprimirle identidad futbolística a un equipo que mostró momentos de alto nivel, especialmente en las Eliminatorias Sudamericanas.

Durante su ciclo, la Celeste consiguió victorias resonantes frente a selecciones como Selección de Argentina y Selección de Brasil, consolidándose como uno de los equipos más competitivos de la región.

La confirmación de su salida abrió además el debate sobre quién podría suceder al histórico entrenador argentino una vez concluida la Copa del Mundo.

Mientras tanto, Bielsa buscará cerrar su etapa al frente de Uruguay con una destacada actuación mundialista y devolver a la Celeste al protagonismo internacional.