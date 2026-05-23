La licitación de la Hidrovía sumó un nuevo capítulo diplomático

Jan De Nul presentó ante la Embajada de Estados Unidos su propuesta para administrar la Hidrovía Paraná-Paraguay. La firma defendió su proyecto, prometió mayor tecnología y negó vínculos con compañías chinas.

Directivos de Jan De Nul se reunieron este jueves con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, para presentar su propuesta de cara a la futura concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

El encuentro se realizó en medio del interés de Washington por seguir de cerca el proceso licitatorio de la principal vía navegable de exportación de la Argentina y de buena parte del Mercosur.

Durante la reunión, representantes de la compañía belga detallaron los principales ejes del proyecto que impulsan junto a la firma argentina ServiMagnus.

Según explicaron, la propuesta contempla la incorporación de nuevas dragas, sistemas de balizamiento y herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la seguridad de la navegación en la vía troncal.

Además, aseguraron que el plan incluye equipamiento orientado a fortalecer el control contra el contrabando y el narcotráfico en la región.

Entre los puntos destacados, los directivos remarcaron que toda la tecnología prevista para el proyecto proviene de países occidentales, principalmente de proveedores estadounidenses.

En ese contexto, mencionaron especialmente la incorporación de cámaras y sistemas VTS para monitoreo del tráfico fluvial.

La reunión también sirvió para que la compañía rechazara públicamente las versiones que la vinculaban con empresas estatales chinas.

A través de un comunicado, Jan De Nul negó “categóricamente” esas acusaciones y sostuvo que se trata de versiones “maliciosas” impulsadas para afectar el proceso licitatorio.

Según la empresa, esos señalamientos “solo buscan entorpecer el desarrollo del proceso” y responden a la “impotencia de competidores” frente a una oferta que consideran superadora tanto en calidad como en costos.

Los directivos también repasaron ante el diplomático estadounidense la trayectoria de la firma en la Hidrovía, donde opera desde hace más de 30 años.

En ese sentido, destacaron el rol de la vía navegable para el comercio exterior argentino, especialmente para las exportaciones agroindustriales que salen desde los puertos del Gran Rosario.

La futura concesión de la Hidrovía es uno de los procesos estratégicos más relevantes para el Gobierno nacional, ya que por allí circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas.

En paralelo, la licitación mantiene alta tensión política y empresarial debido al interés de distintos actores internacionales por controlar la administración y el mantenimiento del corredor fluvial.