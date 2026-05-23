El FMI aprobó la revisión y enviará USD 1.000 millones a Argentina

El Fondo Monetario Internacional aprobó la segunda revisión del acuerdo con Argentina y habilitó un desembolso de USD 1.000 millones. Kristalina Georgieva destacó los “notables avances” económicos y elogió las reformas impulsadas por el Gobierno.

El Fondo Monetario Internacional aprobó este jueves la segunda revisión del acuerdo firmado con Argentina y autorizó un nuevo desembolso de USD 1.000 millones, que serán destinados a fortalecer las reservas del Banco Central.

La decisión fue adoptada por el Directorio Ejecutivo del organismo, paso clave que faltaba para habilitar formalmente el giro de fondos luego del entendimiento técnico alcanzado entre el Gobierno argentino y el FMI a mediados de abril.

La revisión corresponde al programa de Facilidades Extendidas firmado en 2025 por un total de USD 20.000 millones, uno de los principales pilares financieros del plan económico impulsado por la administración de Javier Milei.

Tras la aprobación, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, difundió un comunicado en el que destacó los avances logrados por la Argentina en materia económica.

La titular del organismo sostuvo que el país consiguió “notables avances en la estabilización y creación de una economía más orientada al mercado”.

Además, consideró que el programa económico apunta a consolidar la desinflación, fortalecer la estabilidad externa y mejorar la sostenibilidad fiscal.

El Directorio también avanzó con el denominado Artículo IV, una evaluación periódica que el FMI realiza sobre sus países miembros para analizar la situación macroeconómica y las políticas fiscales, monetarias y cambiarias.

En ese contexto, Georgieva reconoció que la incertidumbre política registrada durante parte de 2025 afectó temporalmente variables como el crecimiento, la inflación y la estabilidad financiera.

Sin embargo, afirmó que las medidas adoptadas posteriormente permitieron recuperar reservas internacionales, retomar el sendero de desaceleración inflacionaria y recomponer la confianza de los mercados.

En materia fiscal, el Fondo valoró el compromiso oficial de alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas mediante la reducción de subsidios energéticos, una mayor focalización de la asistencia social y el control del gasto.

También señaló que las futuras reformas tributarias y previsionales serán determinantes para sostener la consolidación fiscal y continuar reduciendo la pobreza.

El comunicado del organismo puso además especial atención en la política cambiaria y la acumulación de reservas.

Según el FMI, será clave mantener la compra de divisas por parte del Banco Central de la República Argentina y preservar la flexibilidad cambiaria para enfrentar eventuales shocks externos.

El organismo también elogió las reformas impulsadas por el Gobierno en áreas fiscales, laborales y comerciales, y sostuvo que Argentina tiene potencial de crecimiento en sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria y economía del conocimiento.

El nuevo desembolso llega en un momento clave para el Gobierno nacional, que busca consolidar la recuperación económica, estabilizar el mercado cambiario y fortalecer las reservas internacionales de cara al segundo semestre del año.