Boca goleó 4-0 con suplentes, llegó a 14 partidos sin perder y ya tiene su lugar en los playoffs

Boca goleó 4-0 a Defensa y Justicia con un equipo alternativo, extendió su invicto a 14 partidos y selló la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura. Giménez, Velasco, Bareiro y Merentiel marcaron los tantos. La semana que viene, el Xeneize visita a Cruzeiro en Brasil por la Copa Libertadores.

Boca Juniors goleó este jueves 4 a 0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela, con un equipo alternativo, y extendió su invicto a 14 partidos en todas las competencias. Con el resultado, el Xeneize selló su clasificación a los playoffs del Torneo Apertura y se trepó momentáneamente a la punta de la Zona A. Los goles fueron de Milton Giménez (23′), Alan Velasco (77′), Adam Bareiro (81′) y Miguel Merentiel (92′).

La noche arrancó con contratiempos: Ander Herrera sufrió una lesión en la entrada en calor y debió ser reemplazado antes del pitazo inicial por Milton Delgado. En el primer tiempo, Defensa fue superior y estuvo cerca del adelantamiento, pero el VAR le anuló a Juan Gutiérrez un gol a los 13 minutos por posición adelantada milimétrica. Minutos después llegó la contra: un error en la salida del local le permitió a Giménez colgarla del ángulo con un remate potente desde fuera del área.

El complemento fue otra historia. Boca se adueñó del partido y la diferencia se amplió cuando Claudio Úbeda comenzó a ingresar a sus habituales titulares, entre ellos Leandro Paredes. Velasco definió tras una gran contra iniciada por Exequiel Zeballos; Bareiro empujó con el arco vacío después de un pase de Tomás Aranda; y Merentiel cerró el trámite con una definición de categoría ante el arquero Cristopher Fiermarin.

Con la clasificación asegurada y el invicto intacto, el Xeneize ahora prepara su visita a Cruzeiro en Brasil la semana próxima, por la tercera fecha de la Copa Libertadores, el objetivo central de la temporada.