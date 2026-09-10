Trombotto vuelve al Ejecutivo y San Martín queda otra vez sin su representante en el Senado

Federico Trombotto volvió a ser designado ministro de Desarrollo Productivo Sustentable, apenas unas semanas después de haber asumido su banca como senador por San Martín. El regreso al Ejecutivo se produjo luego de que votara a favor de la necesidad de reformar la Constitución provincial. Juan Ríos, que había reemplazado a Trombotto en el ministerio, volverá a ocupar su cargo como director de Industria.

Federico Trombotto volverá a ocupar el cargo de ministro de Desarrollo Productivo Sustentable de San Luis, después de haber permanecido menos de un mes en su banca como senador provincial por el departamento San Martín.

El gobernador Claudio Poggi comunicó este miércoles por la noche la designación de Trombotto al frente de la cartera que ya había encabezado entre diciembre de 2023 y agosto de 2026. Juan Antonio Ríos, quien había asumido como ministro tras la salida de Trombotto, volverá ahora a desempeñarse como director de Industria.

La decisión se produce apenas unas semanas después de que Trombotto asumiera formalmente como senador. Había sido electo para representar al departamento San Martín, pero durante buena parte del período posterior a su elección había permanecido con licencia para continuar al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Finalmente, el 13 de agosto asumió su banca en la Legislatura. Al día siguiente, el Gobierno provincial comunicó oficialmente que Trombotto ocuparía su lugar en el Senado y que Ríos sería el nuevo ministro de Desarrollo Productivo Sustentable.

La permanencia en la Cámara alta fue breve. El 18 de agosto, pocos días después de asumir, Trombotto participó de una votación clave para el oficialismo: la declaración de la necesidad de una reforma parcial de la Constitución de San Luis.

La iniciativa requería una mayoría agravada para avanzar. En el Senado, el proyecto fue aprobado con seis votos a favor y tres en contra. Los seis senadores de Ahora San Luis acompañaron la propuesta, mientras que los tres legisladores del Frente Justicialista votaron en contra.

Trombotto fue uno de los seis senadores oficialistas que respaldaron el proyecto. El propio gobernador Claudio Poggi luego destacó públicamente a esos seis legisladores por haber alcanzado la mayoría necesaria para aprobar la iniciativa.

La secuencia alimentó cuestionamientos políticos sobre los motivos de su paso por el Senado. Desde sectores críticos del Gobierno se interpretó que su presencia en la Cámara alta resultaba especialmente importante para garantizar los votos oficialistas en una iniciativa considerada estratégica por Poggi.

Sin embargo, no existe una confirmación pública de que Trombotto haya asumido su banca exclusivamente para participar de esa votación. Lo concreto es que fue elegido senador, mantuvo una licencia mientras permanecía en el Ejecutivo, asumió finalmente el cargo en agosto, participó de la votación de la reforma constitucional y, pocas semanas después, volvió al gabinete provincial.

Con su regreso al Ejecutivo, el departamento San Martín vuelve a quedar sin Trombotto como representante efectivo en el Senado. El dirigente había llegado a esa banca luego de una campaña en la que el oficialismo provincial puso especial énfasis en ese departamento.

Ahora, su retorno al Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable vuelve a modificar el esquema de representación y del gabinete de Poggi.

La cartera, además, atraviesa una etapa en la que el Gobierno busca avanzar con una estrategia de desarrollo productivo para la provincia. En los últimos meses, el área trabajó junto con la CEPAL y el Consejo Federal de Inversiones en un diagnóstico sobre las cadenas de valor y las oportunidades de crecimiento de San Luis, con el objetivo de avanzar hacia un Plan Productivo y de Servicios 2026-2036.

Así, Trombotto regresa al Ejecutivo después de un paso muy breve por la Legislatura y deja abierta una discusión política sobre las razones y el momento de su desembarco en el Senado. Mientras tanto, San Martín deberá volver a esperar por una nueva representación efectiva en la Cámara alta provincial.