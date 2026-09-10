Obras, agua y salud: Poggi desembarcó en Las Lagunas una semana después de la polémica votación

El gobernador Claudio Poggi visitó Las Lagunas y anunció una inversión cercana a los $200 millones en obras hídricas, salud y trabajos municipales. La visita ocurrió una semana después de que la diputada Florencia Palacios, vinculada a esa localidad, se apartara de su bloque y votara junto al oficialismo la necesidad de reformar la Constitución provincial.

El gobernador Claudio Poggi desembarcó este miércoles en Las Lagunas con una agenda de obras y convenios que, según informó el Ejecutivo provincial, representa una inversión cercana a los $200 millones. Los recursos estarán destinados a trabajos hídricos, refacciones en el centro de salud y obras municipales.

La visita se produjo apenas una semana después de una votación clave en la Cámara de Diputados de San Luis, en la que la legisladora Florencia Palacios, vinculada políticamente con Las Lagunas e integrante del Frente Unidad Justicialista, se apartó de la posición de su bloque y acompañó al oficialismo en el proyecto que declaró la necesidad de una reforma parcial de la Constitución provincial.

Palacios fue la única diputada de su espacio que respaldó la iniciativa. El oficialismo necesitaba 29 votos para alcanzar los dos tercios requeridos y finalmente consiguió 30. El voto de la legisladora se sumó a los del oficialismo y sus aliados, mientras el resto de su bloque rechazó el proyecto.

La diputada ya había quedado en el centro de algunas discusiones dentro de la oposición por haber sido designada como suplente para representar a la Cámara de Diputados en el Jury de Enjuiciamiento.

En ese contexto político, Poggi llegó a Las Lagunas, localidad del departamento San Martín cuyo intendente es Luis Palacios, y encabezó la firma de convenios y el inicio de diferentes intervenciones.

«Hoy invertimos en Las Lagunas $200 millones para temas muy importantes y sensibles como la salud pública, las obras municipales y el agua», resumió el Gobernador.

Una de las principales obras estará a cargo de San Luis Agua y demandará más de $80 millones. El objetivo es mejorar el drenaje de la localidad y reducir el riesgo de inundaciones, especialmente después del fuerte temporal de marzo de 2025, cuando se registraron hasta 245 milímetros de lluvia.

El proyecto contempla la intervención de canales, la reparación de estructuras y mejoras en la conducción del agua hacia el arroyo Las Lagunas.

«El agua que viene desde la cuenca tiene una llegada caótica, vamos a buscar reencauzar eso hacia el canal existente», explicó el presidente de San Luis Agua, Hugo Guzmán Durán.

Según lo informado durante la visita, los trabajos estarían terminados a principios de noviembre. A partir de entonces, el mantenimiento quedará bajo responsabilidad del Municipio.

A la inversión hídrica se sumarán más de $40 millones del programa Construyendo con Tu Pueblo, financiados en partes iguales por la Provincia y la Municipalidad.

El intendente Luis Palacios explicó que todavía analizan cuál será el destino concreto de esos recursos. Entre las alternativas mencionó la remodelación del SUM municipal, la puesta en valor de la plaza y la recuperación de estructuras que fueron afectadas por las lluvias.

La agenda también incluyó obras de refacción y mantenimiento del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS). De acuerdo con el Gobierno provincial, las distintas intervenciones previstas en la localidad representan en conjunto una inversión cercana a los $200 millones.

Poggi puso especial énfasis en el carácter preventivo de los trabajos hidráulicos y buscó llevar tranquilidad a los vecinos frente al riesgo de nuevas precipitaciones.

«Les transmito la máxima tranquilidad a la población, porque no tengo dudas que se estudió en detalle y lo que se va a hacer es lo que hay que hacer para evitar contratiempos con las lluvias. El agua es una bendición, pero hay que prevenir y preparar que no nos afecte la parte urbana», afirmó.

Durante la visita, Luis Palacios destacó que fue la cuarta vez que el gobernador llegó a la localidad y calificó el desembarco como un hecho relevante para la comunidad.

«Es realmente un honor y un orgullo recibir en nuestro pueblo, en nuestra casa, por nuestros vecinos, a la máxima autoridad de la Provincia», expresó el intendente.

También sostuvo que la presencia del Gobernador «no es un hecho anecdótico», sino «un hecho trascendente en la vida institucional y en la vida del pueblo».

Poggi, por su parte, defendió la decisión de llevar obras a las localidades más pequeñas de la provincia.

«A mí me gusta mucho trabajar en el interior del interior, en donde no todos los gobernantes llegan. Hoy con soluciones concretas, no con anuncios», sostuvo.

La llegada de recursos a Las Lagunas ocurre en un momento de particular atención política sobre la localidad, luego de la decisión de Florencia Palacios de acompañar al oficialismo en la reforma constitucional. La coincidencia temporal entre ambos hechos genera inevitablemente una lectura política, aunque no existe en la información oficial una vinculación entre el voto de la diputada y las obras anunciadas por el Ejecutivo.

Lo concreto es que, una semana después de aquella votación que permitió al oficialismo superar por un voto los dos tercios necesarios, Poggi visitó la localidad vinculada con la legisladora y anunció un paquete de obras y convenios por alrededor de $200 millones.