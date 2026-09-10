San Luis capacitará a todos sus empleados públicos en inteligencia artificial: cómo será el programa

El gobernador Claudio Poggi presentó en la ULP un programa gratuito de capacitación en inteligencia artificial destinado a empleados públicos. La formación tendrá dos meses de duración, será virtual y comenzará el 7 de octubre. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre.

El Gobierno de San Luis puso en marcha un programa de capacitación en inteligencia artificial destinado a empleados públicos de distintas áreas de la administración provincial. La iniciativa fue presentada este miércoles por el gobernador Claudio Poggi en la Universidad de La Punta (ULP), donde se firmó un convenio para implementar la formación.

El programa busca que los trabajadores incorporen herramientas de inteligencia artificial y puedan aplicarlas progresivamente en sus tareas cotidianas. La propuesta será gratuita y estará destinada, en una primera etapa, a empleados de diferentes organismos y dependencias del Estado.

Durante el acto, Poggi destacó que la inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana y planteó la necesidad de que el Estado acompañe ese proceso mediante capacitación.

“La IA ha irrumpido con todo en nuestras vidas, en nuestra diaria, y no podemos tapar el sol con las manos”, sostuvo el Gobernador. También reconoció que se trata de una tecnología cuyo desarrollo avanza rápidamente y que todavía no existe “un manual de uso o la mejor receta de uso de la IA”.

Poggi recordó que la Provincia comenzó previamente con la capacitación de docentes y directivos de escuelas y afirmó que ya alcanzó a la mitad de los docentes del sistema educativo.

Ahora, el objetivo es ampliar esa formación al resto de los trabajadores estatales.

“Esto que empezamos ahora es para todos los empleados públicos, servidores públicos, los empleados del Registro Civil, los empleados de DOSEP, del Ente Control de Rutas, los empleados de la Dirección de Personas Jurídicas, los no docentes de las escuelas, enfermeros de hospitales, médicos, policías, agentes penitenciarios. Para todos”, afirmó.

El Gobernador adelantó además que el programa tendrá nuevas cohortes para ampliar progresivamente su alcance. En ese proceso, la intención es incorporar también a empleados municipales y beneficiarios de programas sociales.

“La ULP se tiene que transformar en el faro de capacitación al sector público y al sector privado”, planteó Poggi.

Cómo será la capacitación

El secretario académico de la ULP, Cristian Sindoni, explicó que la capacitación tendrá una duración de dos meses y estará organizada en cinco módulos y nueve clases, con una dedicación semanal de tres horas.

Las clases se desarrollarán todos los miércoles de 19 a 21, desde el 7 de octubre hasta el 2 de diciembre de 2026, bajo una modalidad completamente virtual mediante plataformas de videoconferencia como Zoom o Meet.

La formación finalizará con una actividad integradora. Cada participante deberá aplicar los conocimientos adquiridos a una situación concreta relacionada con su ámbito de trabajo.

Para aprobar, los participantes deberán cumplir con al menos el 75% de asistencia a los encuentros sincrónicos y aprobar como mínimo el 60% de las evaluaciones correspondientes a los módulos temáticos. También deberán presentar la evidencia de la actividad integradora y habrá una instancia de recuperación.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 10 hasta el 30 de septiembre a través de la página oficial del Gobierno de San Luis, el sitio de la ULP o el Portal de Agentes de la Provincia.

La apuesta por un Estado más digital

La ministra de Hacienda e Infraestructura Pública, María Eugenia Sosa Herrera, vinculó la iniciativa con el proceso de modernización de la administración provincial.

“Desde el inicio de esta gestión nuestro gobernador Claudio Poggi indicó un camino en pos de la modernización del Estado provincial. Esto implica hacerlo más eficiente, ágil y preparado para responder a todas las necesidades de nuestra gente”, señaló.

La funcionaria remarcó que la capacitación no apunta a convertir a los empleados en especialistas tecnológicos, sino a que puedan conocer las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial y utilizarlas de manera adecuada.

“Aprender sobre inteligencia artificial no significa que tenemos que convertirnos en expertos en tecnología. Significa que tenemos que entender qué se puede hacer y cómo podemos utilizarla, pero, sobre todo, cómo podemos incorporarla de manera inteligente a nuestro trabajo cotidiano”, explicó.

Entre los posibles usos mencionó el ahorro de tiempo, el ordenamiento de información, el análisis de datos y la automatización de tareas. Sin embargo, destacó que el criterio y el análisis crítico continúan dependiendo de las personas.

“Por eso no quiero que pensemos en inteligencia artificial como una amenaza sino como una gran oportunidad. Una oportunidad para trabajar mejor”, sostuvo.

El rector de la ULP, Luis Quintas, ratificó el compromiso de la universidad para brindar recursos, tecnología y conocimientos destinados a la capacitación de los trabajadores.

El acto concluyó con la firma del convenio entre el Ejecutivo provincial y la Universidad de La Punta para implementar el programa.

“Esto forma parte de la educación de la población. Y como Estado tenemos que hacer todo el esfuerzo para ofrecer las herramientas para ese conocimiento y para ese acceso al conocimiento, siempre con una visión humana”, concluyó Poggi.