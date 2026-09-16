Trombotto volvió a pedir licencia y encendió el Senado: Olguín cuestionó la maniobra y pidió que asuma el suplente

La nueva licencia de Federico Trombotto como senador por San Martín provocó un fuerte debate en el Senado de San Luis. Hugo Olguín sostuvo que el artículo 106 de la Constitución impide que un legislador ejerza simultáneamente como ministro y pidió que asuma el suplente. Ricardo Endeiza defendió el procedimiento y la cuestión de privilegio fue rechazada por la mayoría oficialista.

Una sesión que parecía destinada a pasar inadvertida terminó convertida en uno de los debates institucionales más fuertes del Senado de San Luis. La nueva licencia de Federico Trombotto, quien volvió a dejar su banca por el departamento General San Martín para asumir nuevamente como ministro del Poder Ejecutivo, generó un duro planteo del senador opositor Hugo Olguín, quien pidió que se convoque al suplente para ocupar la banca.

El conflicto gira alrededor del mecanismo utilizado para conceder la licencia y, fundamentalmente, sobre si un senador puede mantener su banca en esa condición mientras ejerce un cargo de ministro.

Trombotto asumió como senador por San Martín en diciembre de 2025, pero pocos días después solicitó licencia para continuar al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo, luego de un pedido público del gobernador Claudio Poggi. La situación volvió a repetirse ahora, después de que el legislador regresara temporalmente al Senado para participar de la votación vinculada con la necesidad de reformar la Constitución provincial.

El decreto publicado el 9 de septiembre para designarlo nuevamente como ministro de Desarrollo Productivo señala que previamente se había dictado la Resolución Nº 6-P-2026, mediante la cual se concedió a Trombotto licencia como senador “ad referéndum” del Senado, sin goce de dieta y por el período en que ejerciera funciones en el Poder Ejecutivo.

Ese procedimiento fue precisamente uno de los puntos cuestionados por Olguín durante la sesión.

El senador justicialista sostuvo que Trombotto juró el 2 de diciembre de 2025 y que, una semana después, la Agencia de Noticias San Luis informó que había solicitado licencia para continuar como ministro. Según Olguín, el pedido fue remitido a la Legislatura, pero el Senado no habría tratado originalmente la cuestión como una decisión propia.

“Esta Cámara no se le pide que conceda nada, se le pide que se entienda. No hace falta interpretar nada sobre esto. Es la segunda vez en 9 meses que una banca de esta Cámara se vacía. Y se hace como un vicio que pudo ser un error, pero ahora termina siendo un método”, cuestionó.

El eje de su planteo estuvo en el artículo 106 de la Constitución de San Luis. Olguín sostuvo que esa norma establece una incompatibilidad entre el ejercicio de la función legislativa y determinados cargos dentro de la administración pública, y remarcó que las excepciones contempladas constitucionalmente no incluyen el cargo de ministro.

“Todo legislador en ejercicio de funciones que acepte cualquier empleo declarado incompatible, cesa por ese hecho de ser miembro de la Cámara”, citó el senador.

A partir de esa interpretación, Olguín sostuvo que el Senado no debería limitarse a conceder una licencia, sino constatar el cese del legislador y convocar al suplente correspondiente.

“Cuando esta Cámara interviene no decide la cesación, la constata”, afirmó.

El senador también rechazó una eventual interpretación basada en el artículo 34 del reglamento interno del Senado, que contempla permisos para desempeñar determinadas funciones vinculadas con el Poder Ejecutivo.

Según su argumento, esa disposición se refiere a una incompatibilidad vinculada con la asistencia a las sesiones, mientras que el artículo 106 establece una incompatibilidad jurídica con el ejercicio simultáneo de determinados cargos.

“El artículo 34 no puede habilitar lo que la Constitución prohíbe”, sostuvo Olguín.

El cuestionamiento también alcanzó directamente al vicegobernador Ricardo Endeiza, presidente del Senado. Olguín preguntó con qué atribuciones había concedido la licencia y sostuvo que el artículo 37 de la Constitución, que enumera las facultades del presidente del cuerpo, no le otorga expresamente esa potestad.

El opositor también citó como antecedente el caso de Fabiana Zárate, quien asumió una banca en la Cámara de Diputados después de la muerte de Luciana Perano y dejó su cargo como fiscal de Estado para ocupar el escaño.

“Creemos, señor presidente, que hubo violación a la Constitución de la Provincia”, afirmó Olguín. Y vinculó el planteo con el discurso oficial utilizado durante el proceso de reforma constitucional: “Se nos dijo durante mucho tiempo que esta reforma constitucional venía a fortalecer las instituciones, a poner las reglas por encima de las personas”.

Finalmente, pidió que el Senado se abocara al fondo de la cuestión y que se dispusiera la convocatoria del senador suplente por San Martín, invocando los artículos 109 y 111 de la Constitución provincial y el artículo 14 del reglamento interno.

La respuesta llegó de parte de Endeiza, quien defendió el procedimiento utilizado para la licencia de Trombotto. El vicegobernador sostuvo que la situación ya había sido tratada por el cuerpo al aprobar el sumario de la sesión del 7 de abril.

Sin embargo, el debate derivó rápidamente hacia los antecedentes políticos de otras gestiones. Endeiza recordó casos de dirigentes vinculados con gobiernos anteriores que dejaron temporalmente sus bancas para asumir funciones en el Poder Ejecutivo.

Mencionó, entre otros, a María Angélica Torrontegui y Sergio Freixes, quienes fueron senadores y posteriormente ministros, y también al exlegislador Alfredo Domínguez. Olguín respondió con otro antecedente y recordó que Claudio Poggi había dejado su banca de diputado para asumir como jefe de Gabinete durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá.

La discusión sumó luego la intervención del oficialista Adolfo Castro Luna, quien introdujo una referencia a declaraciones de Alberto Rodríguez Saá sobre una diputada que había respaldado la reforma constitucional.

Ante la deriva del intercambio, Endeiza pidió no profundizar esa discusión y dio por cerrado el debate.

La cuestión de privilegio planteada por Olguín fue finalmente sometida a votación y rechazada por la mayoría oficialista.

El episodio dejó planteado un interrogante institucional que excede la situación personal de Trombotto: si la licencia otorgada por la Presidencia del Senado resulta suficiente para compatibilizar el ejercicio de una banca con el cargo de ministro o si, como sostiene Olguín, la Constitución obliga a considerar vacante el escaño y convocar al suplente.

Por ahora, el Senado mantuvo el esquema vigente y Trombotto continúa formalmente como senador con licencia mientras ejerce nuevamente como ministro de Desarrollo Productivo. La nómina oficial del Senado lo mantiene como representante de San Martín para el período 2025-2029.