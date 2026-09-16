Desafuero de Joaquín Beltrán: Diputados define este miércoles si habilita el avance de la causa Molino Fénix

La Comisión de Legislación General de Diputados de San Luis emitió dictamen de mayoría a favor del desafuero de Joaquín Beltrán, pedido por la Fiscalía en la causa Molino Fénix. La oposición presentó un despacho en contra. Este miércoles ambos serán debatidos en el recinto y se necesitan 29 votos para aprobar la medida.

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de San Luis emitió este martes dictamen de mayoría a favor del desafuero del diputado Joaquín Beltrán, tal como había solicitado la Fiscalía en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el Complejo Molino Fénix. La oposición presentó un despacho de minoría en sentido contrario y ambos serán tratados este miércoles en el recinto.

La aprobación del desafuero requiere una mayoría agravada de dos tercios de la totalidad de la Cámara. Con 43 integrantes, el número necesario es de 29 votos. El oficialismo deberá reunir esa cantidad para que Beltrán pierda la inmunidad de arresto y la Justicia pueda avanzar con las medidas de coerción solicitadas.

“En el curso de la jornada, la comisión ha dictaminado mayoritariamente hacer lugar al requerimiento del fiscal José Olguín, quien solicitó a este cuerpo el allanamiento de los fueros del diputado Beltrán en orden a pedir medidas de coerción penal”, confirmó el diputado oficialista Carlos Pereira.

La votación tendrá además una particularidad: el despacho de mayoría será puesto primero a consideración de los legisladores, aunque la oposición también tendrá la posibilidad de defender su dictamen.

El pedido de desafuero fue presentado por el Ministerio Público Fiscal después de que el juez de Garantía Nº 4, Santiago Ortiz, ampliara la formulación de cargos contra Beltrán y otros cuatro imputados. La Fiscalía sostiene que el legislador habría tenido un papel relevante en las maniobras investigadas y pretende avanzar con un pedido de prisión preventiva si se levanta su inmunidad.

La investigación está centrada en presuntas irregularidades ocurridas entre 2020 y 2023 en el Molino Fénix y la Casa de la Música de Villa Mercedes. Según la hipótesis fiscal, el perjuicio para la Administración Pública rondaría los $900 millones. Entre los hechos bajo investigación aparecen presuntas maniobras de administración fraudulenta, asociación ilícita y ocultamiento o destrucción de evidencia.

En agosto, la Justicia había dispuesto la prisión preventiva por 60 días para Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel. Beltrán, en cambio, permaneció en libertad debido a los fueros que posee como diputado provincial. Otro de los imputados, Diego Torres, continúa en libertad y su defensa apeló la formulación de cargos.

Pereira insistió en que el tratamiento legislativo no implica determinar la responsabilidad penal del diputado. “Nosotros como Poder Legislativo, como un poder del Estado, lo que tenemos que resolver es una resolución que tiene una naturaleza política, discrecional, prudencial, en orden a desaforar o no desaforar a un miembro de este cuerpo a instancia de la Justicia. No somos jueces de la causa”, explicó.

El legislador oficialista también remarcó que un eventual desafuero no equivale a una condena y que la presunción de inocencia de Beltrán continúa vigente mientras la investigación judicial sigue su curso.

El escenario de votos es uno de los principales interrogantes de la sesión. Algunas de las voluntades que permitieron al oficialismo alcanzar los dos tercios necesarios para avanzar recientemente con la reforma constitucional deberán ahora definir su posición frente al pedido de la Fiscalía.

Entre los nombres que generan expectativa aparece Walter Córdoba, mientras que Carlos D’Alessandro no participaría de la sesión debido a un viaje a Buenos Aires por una situación familiar, según la información difundida por medios locales. También existe atención sobre la postura de Florencia Palacios, quien había acompañado al oficialismo en la votación de la reforma constitucional.

La defensa de Beltrán había planteado previamente objeciones sobre el momento procesal del desafuero y cuestionó que el legislador se encuentre imputado pero todavía no acusado formalmente. Ese planteo llevó a la comisión a postergar inicialmente el dictamen para analizar los argumentos antes de emitir una resolución.

Con los dos dictámenes ya emitidos, la discusión se trasladará este miércoles al recinto. Allí los diputados deberán definir si levantan los fueros de Beltrán para que la Justicia pueda avanzar con las medidas solicitadas por la Fiscalía o si mantienen su inmunidad mientras continúa la investigación.