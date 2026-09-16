Cruce político por las obras de la UPrO y el ISEEI en San Francisco del Monte de Oro

La concejal justicialista Karen Olguín Guiñazú expresó su preocupación por el estado de los edificios de la UPrO y el ISEEI en San Francisco del Monte de Oro. Cuestionó el retiro de materiales y equipamiento y reclamó explicaciones sobre el destino de los bienes. También apuntó contra las gestiones provincial y municipal por la falta de continuidad de las obras.

La concejal justicialista de San Francisco del Monte de Oro, Karen Olguín Guiñazú, expresó su preocupación por el estado de los edificios destinados a la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) y al Instituto de Educación Superior de Estudios Interdisciplinarios (ISEEI) y reclamó explicaciones por el retiro de materiales y equipamiento de las instalaciones.

A través de un comunicado público, la edil sostuvo que las obras originales fueron ejecutadas mediante una licitación pública provincial y con fondos que, según remarcó, no fueron administrados por el Municipio. Con ese argumento, buscó diferenciar las responsabilidades municipales de las correspondientes a la ejecución de la obra y reivindicó la transparencia de la gestión anterior.

Olguín Guiñazú cuestionó además que, según su planteo, las obras llevan alrededor de tres años sin avances destinados a completar y poner en funcionamiento los establecimientos educativos.

El reclamo se centró especialmente en el estado actual de las instalaciones y en el retiro de elementos que, de acuerdo con la concejal, formaban parte del equipamiento previsto para esos espacios. En ese sentido, reclamó que se informe quién autorizó el retiro, qué materiales fueron trasladados y cuál fue su destino.

La edil también puso en discusión las prioridades de inversión y comparó la situación de los edificios educativos con obras recientes realizadas en el Solar Histórico de San Francisco del Monte de Oro y con recursos destinados a actividades y celebraciones locales.

El planteo derivó además en un pedido dirigido directamente al intendente municipal. Olguín Guiñazú reclamó que el jefe comunal adopte un rol activo frente a la situación y gestione ante las autoridades provinciales para defender los intereses de la localidad.

La concejal pidió, en particular, explicaciones formales sobre las autorizaciones relacionadas con el retiro de materiales y equipamiento de los establecimientos y sobre el destino que tuvieron esos bienes.

El reclamo vuelve a poner en discusión el futuro de dos proyectos educativos que permanecen vinculados a una obra que, según la edil, fue licitada y financiada originalmente por la Provincia. Por el momento, las afirmaciones sobre el retiro y destino de los materiales forman parte del planteo público realizado por Olguín Guiñazú y requieren las explicaciones de las autoridades responsables de las instalaciones para establecer qué ocurrió y quién tomó las decisiones cuestionadas.