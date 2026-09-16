Pettovello llegó a San Luis y recorrió escuelas con Poggi

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, desarrolla este martes una agenda en San Luis junto al gobernador Claudio Poggi. Recorrió la Escuela N°175 y el Solar Histórico de San Francisco del Monte de Oro. Por la tarde visitará la Universidad Provincial de Oficios.

La ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, desarrolla este martes una agenda de actividades en San Luis junto al gobernador Claudio Poggi, con eje en educación y programas sociales. La funcionaria nacional ya recorrió la Escuela N°175 “General José de San Martín” y el Solar Histórico de San Francisco del Monte de Oro, mientras que por la tarde está prevista una visita a la Universidad Provincial de Oficios (UPrO).

La presencia de Pettovello junto a Poggi en las actividades educativas no había sido comunicada previamente por el Gobierno provincial. En la agenda oficial del Gobernador figuraban las recorridas por la escuela y la UPrO, pero no se había informado que serían realizadas junto a la ministra de Capital Humano.

La primera actividad se desarrolló en la Escuela N°175 “General José de San Martín”, donde Poggi inauguró obras de puesta en valor y, acompañado por Pettovello, supervisó la implementación de distintos programas educativos. La propia comunicación oficial de la Provincia señaló que la ministra se había enterado de que el Gobernador visitaría la institución y manifestó su interés en conocer el funcionamiento del programa nacional “Hora Más”.

Durante la recorrida, las autoridades visitaron aulas del nivel Primario, la nueva sala de 3 años y distintos espacios de recreación. También conocieron “Emocionalmente… mi espacio mi calma”, un sector pensado para que los alumnos puedan regular sus emociones antes de regresar al aula, incluidos aquellos que presentan neurodiversidad.

La Escuela San Martín es una de las 100 instituciones de la provincia que incorporaron “Hora Más”, una iniciativa nacional que extiende la jornada escolar en el nivel Primario para reforzar los aprendizajes. El director del establecimiento, José López, explicó que el programa comenzó a implementarse en septiembre y alcanza a los alumnos de primero a sexto grado de ambos turnos.

Poggi también destacó el avance de la escolarización de niños de 3 años. Según explicó, desde el comienzo de su gestión se más que duplicó la cantidad de alumnos de esa edad incorporados al sistema y planteó como objetivo alcanzar la universalización durante el próximo año.

Las obras realizadas en la Escuela San Martín incluyeron la construcción de una nueva sala de 3 años, la ampliación del nivel Inicial, mantenimiento general, adecuación de patios y salidas, pintura, instalación de equipos de aire acondicionado y reparación de sanitarios.

También se renovó la caldera que abastece la calefacción de los niveles Primario y Secundario y se adecuó la instalación eléctrica a la normativa vigente. En una etapa posterior se trabajó sobre las carpinterías del edificio: según detalló la arquitecta María Pía Pollio, fueron puestos en valor más de 800 metros cuadrados en los tres niveles, con reemplazo de algunas estructuras y reparación y pintura de otras.

“El edificio ha quedado nuevo director. La escuela ha quedado a nueva. Esto es un antes y un después”, afirmó Poggi durante la recorrida.

La segunda actividad conjunta tuvo lugar en San Francisco del Monte de Oro. Allí Poggi acompañó a Pettovello durante una visita al Solar Histórico que conserva el lugar donde Domingo Faustino Sarmiento fundó su primera escuela.

La funcionaria nacional llegó acompañada por integrantes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Por San Luis participaron, entre otros, el ministro de Educación, Guillermo Araujo, y el ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini. También estuvieron representantes de la Fundación 1826 Sarmiento, que custodia el legado del prócer.

El predio fue recientemente puesto en valor con una inversión provincial superior a los $459 millones. Los trabajos incluyeron un nuevo pórtico de acceso y recepción, la renovación de la biblioteca, un sendero por el parque, áreas de descanso y tótems interpretativos sobre distintos momentos de la vida de Sarmiento.

Según informó el Gobierno provincial, Pettovello había manifestado su interés en conocer personalmente el lugar después de observar en redes sociales las obras realizadas. Durante la recorrida dejó además un mensaje en el libro de visitas.

Durante estas actividades, la ministra no realizó declaraciones ante la prensa local. Ante una consulta puntual del periodista Oscar Flores sobre una eventual visita a alguna institución educativa de la Universidad Nacional de San Luis y sobre la relación entre su Ministerio y las universidades, Pettovello respondió solamente “no”.

La agenda conjunta continuará por la tarde. A las 17:30 está prevista la entrega de Posnet a clubes, tarjetas a familias beneficiarias del programa Impulso Familiar y lentes correspondientes al programa Ver para Ser Libres.

Luego, a las 18:45, Pettovello y Poggi tienen previsto trasladarse a la Universidad Provincial de Oficios Eva Perón, ubicada en la sede de la Tercera Rotonda, en calle Jorge Luis Borges y avenida Carlos Gardel, en el departamento Pueyrredón.

Allí realizarán una recorrida por las instalaciones de la institución, en el marco de una visita que suma un nuevo capítulo a la agenda de la ministra nacional en San Luis.