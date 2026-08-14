Trombotto cambia de despacho mientras crece la presión por El Caburé

Federico Trombotto dejará el Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable y retomará su banca como senador por San Martín. El movimiento ocurre mientras el gobierno de Claudio Poggi busca votos para avanzar con la reforma constitucional y en medio de los cuestionamientos que rodean la causa “El Caburé”.

Federico Trombotto dejará el Ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable de San Luis para retomar su banca como senador por el departamento San Martín, mientras el gobernador Claudio Poggi busca ordenar la Legislatura antes del avance de la reforma constitucional. Su lugar en el Ejecutivo será ocupado por Juan Ríos, actual director de Industria.

El movimiento se produce en un doble escenario: por un lado, el oficialismo necesita garantizar respaldo legislativo para avanzar con su proyecto de reforma constitucional; por otro, Trombotto aparece mencionado en las controversias que rodean la causa conocida como “El Caburé”, aunque no figura entre los imputados de la investigación.

Trombotto había sido elegido senador por San Martín en las elecciones provinciales de mayo de 2025, cuando obtuvo el 72,44% de los votos. En diciembre de ese año asumió formalmente la banca.

El regreso a la Cámara alta se produce mientras el Senado analiza el proyecto de reforma constitucional impulsado por Poggi. Entre los temas discutidos aparecen modificaciones vinculadas con la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, los mandatos y el calendario electoral.

La salida de Trombotto también vuelve a poner el foco sobre “El Caburé”, una causa que investiga distintas actuaciones vinculadas con un establecimiento rural que había sido adjudicado originalmente a una empresa privada y que posteriormente regresó a manos del Estado por incumplimientos contractuales.

En el expediente se investigan, entre otros aspectos, las circunstancias relacionadas con la explotación y desaparición de una cosecha de maíz. En 2025, distintas denuncias y presentaciones judiciales apuntaron contra funcionarios y exfuncionarios provinciales, entre ellos Trombotto.

Más recientemente, en mayo de 2026, el abogado de uno de los socios de El Caburé denunció presuntas maniobras para proteger a funcionarios de alto rango y volvió a mencionar a Trombotto junto con Víctor Endeiza. Se trata de acusaciones formuladas por una de las partes involucradas en el expediente y no de una conclusión judicial.

Los únicos dos imputados mencionados en las fuentes consultadas son Ricardo André Bazla y Darío Oviedo Helfenberger. Trombotto, pese a los señalamientos públicos, no aparece imputado en la causa según la información disponible.

El cambio de Trombotto se suma a otros movimientos dentro de la Legislatura. En Diputados, Fabiana Zárate ocupará la banca que quedó vacante tras el fallecimiento de la legisladora Luciana Perano.

La decisión llega mientras el oficialismo procura consolidar los votos necesarios para avanzar con la reforma. El proyecto ya fue debatido en comisiones de ambas cámaras y contempla modificaciones en el funcionamiento de los poderes del Estado y en materia electoral.

Así, el regreso de Trombotto al Senado adquiere una dimensión política que excede su reemplazo al frente de Producción. El ministro deja el Ejecutivo y vuelve a ocupar una banca que había obtenido en las urnas, justo cuando el Gobierno provincial necesita fortalecer su posición en la Legislatura para definir el futuro de su reforma constitucional.