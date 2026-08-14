Grave ataque en San Luis: un joven de 16 años está crítico

Un adolescente de 16 años fue apuñalado cinco veces durante un violento incidente en el barrio Eva Perón de San Luis. Uno de los puntazos le alcanzó un pulmón y permanece internado en estado crítico. Hubo otros dos heridos y dos detenidos.

Un adolescente de 16 años fue apuñalado cinco veces y permanece internado en estado crítico luego de un violento incidente ocurrido este jueves por la tarde en el barrio Eva Perón, en la ciudad de San Luis. Uno de los puntazos le perforó un pulmón y debió ser trasladado al Hospital Central Ramón Carrillo.

El adolescente recibió al menos cinco heridas de arma blanca durante el episodio y su estado de salud es reservado, según la información conocida tras la intervención de los equipos de emergencia.

Durante el mismo incidente resultaron heridas otras dos personas. Uno de ellos es un niño que fue golpeado con una piedra, mientras que una mujer sufrió un corte con un cuchillo a la altura del cuello.

El episodio generó un amplio despliegue policial en el barrio. Intervinieron efectivos del COAR, Infantería y la Comisaría 39ª, que trabajaron para controlar la situación y determinar cómo se inició la agresión.

En ese contexto, dos hombres fueron detenidos acusados de atacar una vivienda y amenazar a personas con armas de fuego.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá establecer las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento, determinar la participación de los detenidos y establecer si existió algún vínculo entre las distintas agresiones.

Mientras avanzan las actuaciones, los investigadores aguardan también la evolución del adolescente internado en el Hospital Central Ramón Carrillo, cuya condición continúa siendo crítica.