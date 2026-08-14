Dos Anclas reabrió su planta en San Luis, tras una inversión millonaria

Dos Anclas puso en marcha su nueva planta en Salinas del Bebedero, reconstruida tras el incendio de 2023. La inversión supera los USD 25 millones e incorpora tecnología automatizada, mayor capacidad productiva y un centro de distribución para abastecer a distintas regiones del país.

Dos Anclas puso en funcionamiento este miércoles su nueva planta de producción en Salinas del Bebedero, San Luis, tras la reconstrucción de las instalaciones que habían quedado gravemente dañadas por un incendio en agosto de 2023. La compañía destinó más de USD 25 millones al proyecto, que incorpora tecnología automatizada y prevé generar nuevos puestos de trabajo.

La inversión había sido anunciada en 2025 y contemplaba la reconstrucción de la nave afectada por el siniestro, con el objetivo de duplicar la capacidad productiva de la planta. Según información oficial, el proyecto también recibió el Certificado de Aptitud Ambiental en septiembre de ese año.

La nueva instalación cuenta con una superficie de unos 5.000 metros cuadrados e incorpora hornos de secado, plantas de lavado y sistemas para la recepción, dosificación y clasificación de la sal. Parte de los equipos comenzará a operar con grandes bolsones industriales, mientras que posteriormente se habilitarán las líneas destinadas al envasado para consumo doméstico.

De acuerdo con lo informado por el director de Industria, Juan Antonio Ríos, la planta tendrá inicialmente una capacidad de producción de hasta 50 toneladas por hora y una dotación estimada en 70 trabajadores.

El proyecto había sido presentado por la Provincia como una inversión destinada a recuperar la actividad productiva en San Luis. En junio de 2025, el Gobierno provincial había informado que la reconstrucción demandaría USD 25 millones y permitiría sumar 75 puestos de trabajo.

El incendio que obligó a reconstruir las instalaciones ocurrió el 12 de agosto de 2023. El fuego afectó principalmente el sector de producción y procesamiento de la sal y provocó importantes daños estructurales, aunque no se registraron víctimas ni heridos.

Durante el período en que la planta permaneció fuera de funcionamiento, Dos Anclas trasladó parte de su producción a la fábrica que posee en Macachín, La Pampa. El objetivo de la compañía fue mantener la actividad y preservar las fuentes laborales mientras avanzaba la reconstrucción en Salinas del Bebedero.

La nueva planta también contempla un centro de distribución con alcance federal, actualmente en desarrollo. Según explicó Ríos, permitirá abastecer principalmente a la zona oeste del país y parte de la región central, además de incrementar la actividad vinculada al transporte.

La ubicación de Salinas del Bebedero es estratégica para la producción de sal. El yacimiento se encuentra a unos 42 kilómetros al suroeste de la ciudad de San Luis y constituye una de las principales fuentes de cloruro de sodio de la provincia.

La producción comienza con la evaporación natural del agua de la laguna por efecto del sol y el viento. El proceso genera una capa de sales que luego es cosechada y trasladada para su tratamiento y procesamiento industrial.

Según explicó el director provincial de Minería, Juan Ángel Fernández, la cosecha se realiza una vez al año y el material obtenido permanece en parvas durante un período de reposo que permite eliminar impurezas y concentrar el cloruro de sodio antes de su procesamiento.

La actividad productiva también genera empleos indirectos durante la temporada de cosecha y a través de los servicios de transporte y logística asociados al traslado de la producción.

La reconstrucción de Dos Anclas se inscribe además en la política del Gobierno provincial de promover inversiones privadas y empleo. En julio de 2026, el Ejecutivo envió a la Legislatura el proyecto del Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE), que contempla beneficios fiscales, herramientas de financiamiento, incentivos al empleo y simplificación administrativa.

El proyecto de Dos Anclas había recibido previamente la aprobación ambiental provincial. En abril de 2026, durante una recorrida por las nuevas instalaciones, el gobernador Claudio Poggi había informado que la puesta en marcha estaba prevista para julio y que la inversión superaba los USD 25 millones.

Con la reapertura, la empresa retoma la producción en Salinas del Bebedero con una planta completamente renovada, mayor automatización y una capacidad que, según las proyecciones oficiales, permitirá ampliar progresivamente el volumen de producción y fortalecer la distribución de sal hacia distintos puntos del país.