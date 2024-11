“¿Tribunal de Honor o persecución?» Cristina responde a Milei sobre su pensión

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó duramente la decisión de Javier Milei de anular su jubilación y la pensión de Néstor Kirchner, calificando la medida de autoritaria y sugiriendo una posible persecución política en su contra.

Por Alejo Pombo

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner respondió esta tarde a la reciente decisión del gobierno de Javier Milei de anular su jubilación y la pensión por el fallecimiento de Néstor Kirchner. En una serie de publicaciones en redes sociales, Fernández de Kirchner acusó al presidente Milei de manifestar actitudes autoritarias y cuestionó la legalidad de la medida.

“¿Ahora resulta que, además de ser titular del Poder Ejecutivo, querés crear y presidir un ‘Tribunal de Honor’ para juzgar el honor y el mérito de los ex presidentes? ¿Y además imponer penas accesorias a las del Poder Judicial?”, lanzó Fernández de Kirchner en un mensaje dirigido directamente al presidente Milei. En sus declaraciones, la ex mandataria sugirió que Milei estaría intentando asociarse con el “poder judicial” para perseguirla, en lo que considera una persecución política.

En su publicación, Fernández de Kirchner también se refirió a lo que considera una confusión de Milei sobre el rol constitucional de las pensiones de los ex presidentes, indicando que “la pensión de los ex presidentes no se otorga por buen desempeño, sino por el mérito de haber sido elegidos por el pueblo”. Según ella, solo el Congreso de la Nación tiene la facultad de evaluar el desempeño de un mandatario a través del juicio político.

A lo largo de sus mensajes, Fernández de Kirchner también hizo referencia a viudas de ex presidentes, como Inés Pertiné y Zulema Menem, quienes accedieron a pensiones vitalicias en su momento, y concluyó con una propuesta irónica al presidente Milei, instándolo a consultar a Elon Musk sobre la posibilidad de implementar un Poder Judicial gestionado por Inteligencia Artificial para reducir costos en el Estado.