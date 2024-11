Suben las reservas: el Banco Central adquirió US$ 133 millones en el mercado cambiario

El Banco Central argentino realizó una nueva compra de divisas, sumando US$ 133 millones a sus reservas, que ahora alcanzan los US$ 30.205 millones. En la última semana, las reservas crecieron en más de US$ 500 millones, mientras el dólar oficial cotiza por encima de $1.029 para la venta.

Por Alejo Pombo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó una significativa compra de divisas en el mercado cambiario, logrando adquirir US$ 133 millones en una nueva intervención. Este movimiento forma parte de una estrategia sostenida durante la última semana, en la que la entidad ha incrementado su participación con compras diarias que rondan los US$ 150 millones, lo cual contribuyó a que las reservas brutas aumentaran en US$ 182 millones, alcanzando los US$ 30.205 millones.

En total, durante las últimas cinco jornadas, las reservas del Banco Central crecieron en más de US$ 500 millones, consolidando una tendencia positiva. En cuanto al tipo de cambio, el dólar oficial se cotiza a $970,66 para la compra y $1.029,18 para la venta, mientras que el dólar blue permanece en $1.135 para la venta, mostrando una diferencia considerable respecto al dólar oficial.

Los contratos de dólar futuro para noviembre y diciembre registraron una leve baja del 0,1%, con valores de $1.014 y $1.040, respectivamente. La Tasa Nominal Anualizada (TNA) proyectada para fin de año alcanzó el 32%. En los contratos de dólar futuro para 2025, se observó una reducción en enero, pero se mantuvo estable en la mayoría de los plazos hasta junio.

Con la reciente declaración del presidente Javier Milei de que reduciría el ritmo de devaluación mensual en caso de que se confirme una desaceleración inflacionaria en los próximos dos meses, el mercado proyecta una expectativa de «crawling peg» del 1,8% mensual a partir de febrero.

En cuanto a los valores de referencia, el dólar MEP cotiza a $1.126,92, con una brecha de 12,75% respecto al oficial, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se encuentra en $1.155,06, alcanzando un spread de 15,56%. Por su parte, el dólar tarjeta o turista y el dólar ahorro se ubican en $1.630,40, mientras que el dólar cripto registra un valor de $1.157,41.