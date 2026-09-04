Tras dos semanas de demora, quedó conformada la representación de Diputados en el Jury de San Luis

Los representantes de la Cámara de Diputados finalmente juraron este jueves como integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de San Luis. La designación había generado cuestionamientos de la oposición por la demora y por la decisión del oficialismo de definir también al representante correspondiente a la primera minoría.

La representación de la Cámara de Diputados de San Luis quedó finalmente incorporada este jueves al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, más de dos semanas después de la polémica votación que había definido a sus integrantes en la Legislatura.

El presidente del Superior Tribunal de Justicia y titular del Jury, Jorge Levingston, tomó juramento a los diputados Carlos Pereira y Christian Gurruchaga, del oficialismo, y Walter Aguilar, del Frente Unidad Justicialista, como miembros titulares.

Como suplentes asumieron Ricardo Giménez y Florencia Palacios. Inicialmente también había sido propuesta Fabiana Zárate, pero finalmente no formó parte de los legisladores que prestaron juramento este jueves.

De esta manera, quedó completa la representación de Diputados, que se incorporó al organismo aproximadamente dos semanas después de que asumieran los demás integrantes del Jury.

La demora ya había generado cuestionamientos en la Cámara. Durante una sesión, la diputada Silvia Sosa Araujo había advertido que la Legislatura “no cumplió con la presentación oportuna para que puedan tomar juramentos quienes integraban el Jury de Enjuiciamiento”.

La polémica por el representante opositor

La elección de los diputados se había concretado durante la sesión del 19 de agosto y estuvo atravesada por una discusión política sobre la representación de la oposición.

El oficialismo propuso dos integrantes propios y un diputado de un sector opositor: Pereira, Gurruchaga y Aguilar como titulares. Para las suplencias fueron propuestos Zárate, Giménez y Palacios.

El punto de conflicto estuvo precisamente en la elección del representante opositor. Walter Aguilar pertenece al Frente Unidad Justicialista, pero su nominación no contaba con el respaldo de la conducción de esa bancada.

El bloque había pretendido que sus representantes fueran Silvia Sosa Araujo y María José Zanglá.

Su presidente, Lucas Caymes, cuestionó entonces la decisión del oficialismo y reclamó que se respetara la representación de la primera minoría.

“Se respete la minoría”, pidió Caymes durante aquella sesión, al tiempo que sostuvo: “No se está respetando la opinión ni la posición de este bloque”.

El planteo no prosperó. La propuesta del oficialismo fue aprobada por 29 votos contra 10, con lo que quedó definida la integración que finalmente prestó juramento este jueves.

La designación de Florencia Palacios como suplente también adquirió relevancia en el escenario político provincial. La diputada justicialista fue una de las opositoras seleccionadas por el oficialismo para integrar el Jury y, posteriormente, aportó el voto número 30 que permitió aprobar la ley que declaró la necesidad de una reforma parcial de la Constitución de San Luis.

Primera reunión con la nueva integración

Después de la ceremonia de juramento, Levingston entregó diplomas de reconocimiento a los integrantes salientes correspondientes a la conformación 2025-2026.

Del acto también participó el presidente suplente del Jury, José Guillermo L’Huillier.

Posteriormente, los nuevos integrantes participaron de la primera reunión del organismo en la Sala de Acuerdos del Palacio de Justicia, donde se abordaron distintos asuntos incluidos en el orden del día.

El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por nueve miembros: tres diputados, tres abogados de la matrícula provincial y tres magistrados, además de sus respectivos suplentes. El organismo es presidido por el titular del Superior Tribunal de Justicia.

Su función es analizar y juzgar la conducta de magistrados judiciales y miembros del Ministerio Público cuando se presentan acusaciones relacionadas con mal desempeño de sus funciones, incapacidad física o mental sobreviniente, faltas graves o la comisión de delitos comunes.

Con la jura de los representantes de Diputados, el organismo quedó nuevamente conformado en su totalidad y comenzó formalmente a trabajar con la nueva integración.