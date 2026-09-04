Reforma constitucional en San Luis: Riccardo habló de una “farsa” y cuestionó al oficialismo

El exdiputado nacional José Luis Riccardo cuestionó la reforma parcial de la Constitución de San Luis impulsada por Claudio Poggi y puso en duda su legitimidad política e institucional. Tras la aprobación de la necesidad de la reforma, convocó a ciudadanos, partidos e instituciones a debatir cómo actuar frente al proceso.

El exdiputado nacional José Luis Riccardo cuestionó duramente la reforma parcial de la Constitución de San Luis impulsada por el gobernador Claudio Poggi y sostuvo que el proceso no cuenta, a su entender, con la legitimidad popular e institucional necesaria para modificar las reglas que regirán la vida de la provincia durante las próximas décadas.

“Se trató la farsa de la reforma de Poggi de la Constitución de San Luis”, afirmó el dirigente de Identidad Radical luego de que la Legislatura provincial aprobara la declaración de necesidad de la reforma con 30 votos a favor y 13 en contra.

Riccardo sostuvo que una modificación constitucional de esta magnitud debería contar con un amplio respaldo de la sociedad.

“La reforma constitucional de San Luis que va a regir nuestras vidas por las próximas décadas debe tener la legitimidad popular, la legitimidad institucional necesaria, que no la tiene el proyecto de Poggi”, señaló.

El exlegislador también cuestionó el tratamiento legislativo de la iniciativa y acusó al oficialismo de avanzar sin una discusión pública suficiente.

“Fue votado a espaldas del pueblo por los diputados y senadores, mientras nadie sabe lo que pasa”, afirmó.

La ley aprobada por la Legislatura habilita la elección de 52 convencionales constituyentes, que tendrán a su cargo la modificación de 23 artículos, la incorporación de otros 23 y la creación de cuatro nuevos capítulos dentro de la Constitución provincial.

Entre los cambios planteados por el proyecto aparecen modificaciones al régimen de reelección del gobernador y la eliminación de las elecciones de medio término, dos de los puntos que generaron mayor discusión política entre oficialismo y oposición.

El llamado a organizarse

Ante el avance del proceso, Riccardo convocó a distintos sectores de la sociedad a discutir una estrategia común frente a la reforma.

El dirigente planteó la necesidad de reunir a ciudadanos, dirigentes políticos, partidos e instituciones “más allá de las banderías políticas” para analizar cómo continuar y qué acciones adoptar.

En paralelo, sostuvo que la iniciativa contiene, según su interpretación, “enormes vicios de inconstitucionalidad”.

La acusación apunta tanto al contenido de algunos de los cambios propuestos como al modo en que, según Riccardo, se desarrolló el proceso para habilitar la reforma.

De esta manera, el debate constitucional de San Luis suma una nueva voz crítica desde el radicalismo, mientras el oficialismo defiende la necesidad de actualizar la Carta Magna provincial y avanza con el proceso que deberá desembocar en la elección de los convencionales constituyentes.

La discusión ahora se trasladará también al terreno político y social, donde distintos sectores deberán definir si acompañan, cuestionan o buscan modificar el alcance de la reforma que impulsa el Gobierno provincial.