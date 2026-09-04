San Luis refuerza sus fronteras: cámaras lectoras de patentes, más tecnología y $1.000 millones para las rutas

El gobernador Claudio Poggi inauguró las obras de modernización de los puestos limítrofes de Vizcacheras y Justo Daract, con una inversión conjunta de $267 millones. También presentó la reconstrucción de 275 losas de la Autopista de las Serranías Puntanas, con casi $1.000 millones destinados a los trabajos. Además, anunció gestiones ante Nación para extender por 30 años la concesión de la Ruta 7 entre Justo Daract y Desaguadero.

El gobernador Claudio Poggi encabezó este jueves una agenda de actividades vinculada con la infraestructura vial y la seguridad en el este de San Luis, donde inauguró las obras de modernización de los puestos limítrofes de Vizcacheras y Justo Daract y recorrió trabajos de reconstrucción de la Autopista de las Serranías Puntanas.

Las intervenciones realizadas en los dos destacamentos demandaron una inversión total de $267 millones, mientras que la reconstrucción de la calzada de la autopista requirió cerca de $1.000 millones.

Las obras forman parte del Proyecto Integral de Mejoras de los Puestos Limítrofes que el Gobierno provincial puso en marcha durante este año y que ya incluyó intervenciones en Desaguadero y La Punilla. El plan no contempla solamente mejoras edilicias: también incorpora tecnología para reforzar los controles sobre los vehículos y las personas que ingresan y salen de la provincia.

Tecnología para los controles en Vizcacheras

La primera actividad se desarrolló en el puesto limítrofe Nº6 de Vizcacheras, ubicado sobre la ruta nacional Nº8. Allí se ejecutaron trabajos por $130 millones, con un plazo de obra de 60 días.

La intervención incluyó la renovación de las instalaciones eléctricas, sanitarias y de gas, trabajos en la cubierta y los cielorrasos, reparación y recambio de carpinterías, renovación de baños y cocina, pintura interior y exterior y colocación de nuevo mobiliario.

A las mejoras edilicias se sumó equipamiento destinado a los controles viales y sistemas de videovigilancia, entre ellos lectoras automáticas de patentes (LPR).

La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, señaló que el destacamento no había recibido una intervención integral desde hacía más de una década y destacó que la incorporación de tecnología permitirá coordinar controles simultáneos en los distintos accesos a San Luis.

Según explicó, las cámaras instaladas en los puestos pueden integrarse con el sistema de despacho policial del 911, ubicado en Terrazas del Portezuelo.

Sosa puso como ejemplo el operativo desplegado recientemente a partir de la búsqueda de una niña de tres años. En ese caso, la activación de la alerta permitió reforzar los controles en los límites provinciales.

Poggi, por su parte, sostuvo que el objetivo es mejorar tanto la capacidad de control como las condiciones de trabajo del personal policial.

“Esto se enmarca en un plan de fortalecimiento, puesta en valor y mayor conectividad y comunicación de los puestos limítrofes de la provincia”, expresó el Gobernador, quien definió estos destacamentos como “la puerta de ingreso y egreso” de San Luis.

Justo Daract: otro puesto estratégico

La segunda parada fue el puesto limítrofe Nº7 de Justo Daract, ubicado sobre la ruta nacional Nº7. Allí la inversión provincial alcanzó los $137 millones, también con un plazo de ejecución de 60 días.

Las tareas incluyeron la renovación de las instalaciones eléctricas, de agua, desagües y gas, además de trabajos sobre la infraestructura del arco de control, iluminación y sistemas de videovigilancia.

Al igual que en Vizcacheras, se instalaron cámaras lectoras de patentes conectadas al sistema central de monitoreo.

Sosa explicó que el objetivo es avanzar hacia la conformación de “un anillo digital de todos los puestos limítrofes”, administrado desde el 911. También adelantó que próximamente se incorporarán controles biométricos para verificar la identidad de las personas que circulen por esos puntos.

La ubicación de Justo Daract le otorga una importancia particular dentro del esquema de control provincial, ya que se encuentra sobre el corredor de la ruta 7 que conecta Buenos Aires con Chile y concentra un importante movimiento de vehículos y transporte de cargas.

Durante 2026, el Gobierno provincial avanzó con obras en los puestos de Desaguadero, Vizcacheras, La Punilla y Justo Daract.

Poggi remarcó que la intervención apunta a mucho más que una renovación edilicia.

“La modernización no es simplemente ladrillos, sino toda una jerarquización del control de ingreso y egreso”, afirmó.

También hizo referencia a las condiciones laborales de los agentes que trabajan en estos lugares: “Cuando vine hace tres meses era insalubre. Y la verdad que estar 24 horas en un lugar insalubre, trabajando y controlando, lo padece el agente de seguridad”.

275 losas reconstruidas en la Autopista de las Serranías

La agenda continuó en el puesto de peaje de Justo Daract, donde quedaron inaugurados dos tramos de obras de reconstrucción de la Autopista de las Serranías Puntanas.

Los trabajos comprendieron la reconstrucción de 105 losas de hormigón entre Justo Daract y el límite con Córdoba y otras 170 entre la ciudad de San Luis y Fraga.

En total, fueron 275 losas, con una inversión cercana a los $1.000 millones y un plazo de ejecución de 120 días.

El director del Ente Control de Rutas, Ariel Páez, informó que, incluyendo trabajos realizados anteriormente, ya fueron reconstruidas 609 losas de la autopista, con una inversión acumulada superior a los $2.100 millones.

Las tareas consisten en retirar las estructuras deterioradas y reemplazarlas por nuevas losas de hormigón. Entre los factores que afectan la calzada se encuentran el tránsito pesado, el deterioro de las juntas y el paso del tiempo.

El plan de reparación continuará. Páez adelantó que este viernes se realizará la apertura de sobres para otra obra que contempla la reconstrucción de 373 losas entre Villa Mercedes y Fraga.

Además, para 2027 el organismo proyecta licitar trabajos sobre otras 1.300 losas, con un presupuesto oficial estimado en aproximadamente $4.000 millones.

Poggi sostuvo que estas obras son financiadas con recursos obtenidos por el Ente Control de Rutas a través del cobro del peaje, sin aportes extraordinarios del Tesoro provincial.

“Estas licitaciones se hacen con fondos que surgen del manejo austero y prolijo de la recaudación del peaje”, afirmó.

El Gobernador vinculó la necesidad de continuar con las reparaciones con la antigüedad de la infraestructura, al recordar que la segunda calzada de la autopista fue construida en 2001.

El Gobierno busca extender 30 años la concesión de la Ruta 7

Durante la jornada, Poggi sumó un anuncio de alcance más amplio: la Provincia inició gestiones ante el Gobierno nacional para extender por otros 30 años la concesión del tramo de la ruta nacional Nº7 comprendido entre Justo Daract y Desaguadero.

Según explicó el Gobernador, el convenio vigente fue firmado en 2003, luego de que la Provincia construyera la autopista, y tiene vencimiento en 2033.

“Planteamos a la Nación la idea y nos dijeron que sí, que presentemos la propuesta”, señaló Poggi.

La intención provincial es anticipar la discusión sobre la continuidad de la concesión y establecer un esquema técnico y financiero de largo plazo para intervenir los aproximadamente 230 kilómetros de autopista que unen Justo Daract con Desaguadero.

El planteo deberá ahora avanzar ante el Gobierno nacional, que deberá analizar y definir las condiciones de una eventual prórroga.

Así, la agenda del Gobierno provincial combinó tres frentes sobre un mismo corredor estratégico: más tecnología para controlar los accesos, recuperación de la infraestructura vial existente y una propuesta de largo plazo para sostener las obras sobre la Ruta 7.