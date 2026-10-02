Tigre: capturaron al principal sospechoso del crimen de Aixa

Alejandro Daniel Sofía, de 26 años, fue detenido en Tigre como principal sospechoso por el femicidio de Aixa Dana Mili, de 20. La joven había denunciado previamente a su expareja por violencia de género. Tras la captura se registraron incidentes frente a la vivienda donde fue localizado.

Alejandro Daniel Sofía, de 26 años, fue detenido este jueves en Tigre, acusado de ser el principal sospechoso por el femicidio de su expareja Aixa Dana Mili, de 20 años, quien fue encontrada muerta el miércoles en su casa de Dique Luján.

La joven fue hallada por su padre en la vivienda ubicada en 12 de Octubre al 800. A partir de las primeras pericias, los investigadores comenzaron a trabajar sobre la hipótesis de que la escena podría haber sido preparada para simular un suicidio.

Sofía permanecía prófugo desde el crimen y fue localizado en la casa de su abuela, en una zona descampada de Tigre. La fiscal Mariela Miozzo explicó que los investigadores habían allanado anteriormente ese domicilio, pero no habían encontrado al sospechoso. Su ubicación pudo establecerse mediante tareas vinculadas con las telecomunicaciones.

La captura se produjo mientras familiares, amigos y vecinos de Aixa se manifestaban para reclamar justicia. Durante el traslado del acusado se registraron piedrazos y enfrentamientos con la Policía, mientras algunas personas intentaron acercarse al vehículo en el que era llevado.

Después de la detención, los incidentes continuaron frente a la vivienda donde se había ocultado Sofía. Los manifestantes arrojaron piedras contra la propiedad y hubo un intento de prenderla fuego. La abuela del acusado también quedó aprehendida, acusada de un posible encubrimiento, según fuentes citadas por medios locales.

Sofía ya tenía antecedentes por una denuncia de violencia de género realizada por Aixa. Había sido detenido en diciembre de 2025 en una causa por lesiones leves y amenazas coactivas y recuperó la libertad en julio de este año.

Otro elemento que analiza la investigación son los mensajes que el sospechoso habría enviado a un amigo antes de desaparecer. En uno de ellos habría escrito: “Me mandé una cagada”. También publicó un video en sus redes sociales con un mensaje de despedida dirigido a familiares y amigos.

Entre las frases del video, Sofía expresó: “Los quiero mucho. Cuídense. Los voy a estar viendo desde arriba seguro”. La grabación quedó incorporada entre los elementos que analiza la Justicia para reconstruir qué ocurrió antes y después de la muerte de Aixa.

Ahora, Sofía quedó a disposición de la Justicia y la investigación continúa bajo la intervención de la UFI de Género de Tigre. Los peritajes deberán determinar cómo murió la joven y establecer las responsabilidades penales correspondientes.