Tennessee suspendió las ejecuciones tras el caso Christa Pike

Christa Pike, de 50 años, sobrevivió a un intento de ejecución mediante inyección letal en Tennessee y permanece internada en estado crítico. Sus abogados informaron que recibió dos dosis de pentobarbital. El gobernador Bill Lee ordenó una investigación independiente y suspendió las ejecuciones restantes previstas para 2026.

Christa Pike, de 50 años, permanece en estado crítico después de sobrevivir a un intento de ejecución mediante inyección letal en Tennessee. Sus abogados informaron que la mujer recibe atención médica para mantenerla con vida tras haber recibido dos dosis de pentobarbital que no provocaron su muerte.

Pike fue trasladada en ambulancia desde la prisión de máxima seguridad de Riverbend, en Nashville, hacia un hospital luego del fallido procedimiento del miércoles por la noche.

“Christa está viva en este momento. No tenemos información sobre su pronóstico”, señaló su abogado Randy Spivey, quien confirmó que permanece bajo cuidados médicos.

Según sus abogados y testigos del procedimiento, Pike continuó con vida durante más de una hora después de recibir las dos dosis. También habría manifestado dolor en uno de sus brazos y se la escuchaba respirar y roncar cuando se interrumpió el audio de la cámara de ejecución.

La defensa había advertido previamente sobre las dificultades que podía presentar el procedimiento debido a un trastorno sanguíneo que, según sus abogados, complicaba el acceso a sus venas. El equipo legal sostuvo que durante el intento se utilizaron varias agujas para conseguir una vía intravenosa.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, calificó lo ocurrido como “profundamente perturbador”, ordenó una investigación independiente y suspendió las ejecuciones que quedaban previstas en el estado durante 2026. La medida alcanzó también a otro condenado cuya ejecución estaba programada para diciembre.

El Departamento de Correcciones de Tennessee, por su parte, afirmó que sus funcionarios siguieron todos los pasos establecidos en el protocolo de ejecución. La investigación deberá determinar qué ocurrió durante el procedimiento y por qué las dos dosis administradas no produjeron el resultado esperado.

Pike había sido condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995, cuando ella tenía 18. De haberse concretado la ejecución, habría sido la primera mujer ejecutada por Tennessee en más de 200 años.

Horas antes del procedimiento, un tribunal de apelaciones había dispuesto una suspensión temporal de la ejecución, pero la Corte Suprema de Estados Unidos dejó sin efecto esa decisión y permitió que el estado avanzara con la inyección.

El caso se convirtió en el segundo intento fallido de ejecución en Tennessee durante 2026. En mayo, las autoridades habían suspendido el procedimiento contra Tony Carruthers después de no conseguir establecer una vía intravenosa.

Tennessee utiliza pentobarbital como único fármaco para sus inyecciones letales desde 2024, cuando abandonó el protocolo anterior de tres medicamentos. El fallido procedimiento contra Pike volvió a poner el foco sobre ese sistema y sobre los protocolos utilizados para garantizar el acceso intravenoso.

Los abogados de Pike calificaron el procedimiento de “tortura” y solicitaron que su condena a muerte sea conmutada. Mientras tanto, la investigación ordenada por el gobernador buscará establecer qué falló durante el intento de ejecución y qué consecuencias tendrá el episodio sobre los procedimientos de Tennessee.