La Libertad Avanza pidió expulsar a Juan Grabois de Diputados

La Libertad Avanza presentó un proyecto para excluir a Juan Grabois de la Cámara de Diputados, luego de los cruces, insultos y forcejeos registrados durante un plenario que debatía un proyecto sobre la soberanía de Malvinas. La iniciativa invoca el artículo 66 de la Constitución, pero necesita una mayoría de dos tercios para avanzar.

El bloque de La Libertad Avanza presentó este jueves un proyecto de resolución para expulsar al diputado nacional Juan Grabois de la Cámara de Diputados, luego de los incidentes que protagonizó durante el plenario de comisiones que comenzó a debatir una iniciativa vinculada con la soberanía de las Islas Malvinas.

La propuesta fue presentada por la diputada Silvana Giudici y acompañada por el resto de la bancada oficialista. El proyecto invoca el artículo 66 de la Constitución Nacional y acusa al legislador de Unión por la Patria de haber incurrido en “desorden de conducta”, además de agraviar a autoridades y otros diputados.

El episodio ocurrió el miércoles, cuando el plenario discutía el proyecto sobre Malvinas. Durante una exposición de Myriam Bregman, el libertario Jairo Guzmán cuestionó su postura desde su banca. Grabois se levantó, caminó hacia el legislador santacruceño y ambos terminaron protagonizando un forcejeo.

Luego, Grabois se dirigió hacia el presidente del plenario, Carlos Zapata, y reclamó una intervención. En ese momento lanzó insultos contra integrantes del oficialismo.

La situación volvió a escalar cuando el diputado libertario Gerardo Huesen le gritó “enano”. Grabois lo desafió a repetirlo en persona y el intercambio terminó con ambos legisladores cara a cara. Otros diputados intervinieron para intentar separarlos.

Más tarde, durante el mismo plenario, Grabois mantuvo otro cruce con la diputada Juliana Santillán, luego de que ella cuestionara que leyera su exposición. “No estoy leyendo, tontita”, respondió el legislador.

Ante el pedido de Zapata para que retirara la expresión y ofreciera disculpas, Grabois se negó. El presidente del plenario terminó apagándole el micrófono y, después de nuevos insultos, la reunión fue levantada.

En los fundamentos del proyecto, Giudici sostiene que la conducta de Grabois excedió la discusión política y afectó el normal funcionamiento del cuerpo. “Esta Honorable Cámara no puede permitir que la provocación y el amedrentamiento sustituyan a la discusión legislativa”, señala el texto presentado por LLA.

Qué dice la Constitución sobre la expulsión

El artículo 66 de la Constitución Nacional establece que cada Cámara puede corregir a sus integrantes por “desorden de conducta” y también excluirlos de su seno, pero para hacerlo requiere dos tercios de los votos.

La composición actual de Diputados muestra que Unión por la Patria cuenta con 92 bancas, según el registro oficial de la Cámara. Ese número supera por sí solo el tercio del cuerpo, por lo que el bloque puede impedir que se alcance una mayoría de dos tercios si mantiene una posición unificada.

De esta manera, el pedido de expulsión deberá atravesar el trámite parlamentario y conseguir un respaldo mucho más amplio que el de la bancada que presentó la iniciativa. Por ahora, se trata de un proyecto de resolución y no de una expulsión concretada.