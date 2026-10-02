Tensión en Brasil: suspendieron el debate antes de las elecciones

TV Globo canceló el último debate presidencial antes de las elecciones de Brasil, luego de dos decisiones judiciales que modificaron las reglas acordadas. Lula ya había anunciado que no asistiría y, tras el fallo del TSE, Flávio Bolsonaro también desistió. El primer turno será este domingo.

TV Globo canceló este jueves el último debate presidencial antes de las elecciones de Brasil, previsto para la noche del 1° de octubre, después de dos decisiones judiciales que modificaron las reglas acordadas con los partidos y de la posterior baja de Flávio Bolsonaro.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección, ya había comunicado que no participaría del encuentro. En el mismo horario, el mandatario tenía previsto participar de una entrevista con el Flow Podcast.

La primera decisión que alteró el formato fue adoptada por la ministra Estela Aranha, del Tribunal Superior Electoral (TSE), quien prohibió a Globo mantener en el escenario el atril vacío reservado para Lula y también impidió que los demás candidatos formularan preguntas dirigidas al presidente ausente.

La medida respondió a un planteo de la campaña de Lula, que cuestionó el tratamiento previsto para los candidatos que no concurrieran al debate. La magistrada consideró que la participación en estos encuentros es facultativa.

Tras conocerse la resolución, Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal, anunció que tampoco asistiría. El senador sostuvo que la decisión del TSE constituía una “censura” y afirmó: “La prensa tiene que ser libre y las elecciones, limpias”.

Poco después apareció una segunda resolución. El ministro Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal (STF), determinó que Globo debía incorporar al debate a Renan Santos, candidato del partido Misión.

La emisora había excluido a Santos porque no cumplía el criterio utilizado para la convocatoria obligatoria de candidatos, vinculado con la representación parlamentaria de sus partidos. La decisión judicial modificó nuevamente las condiciones del encuentro a pocas horas de su emisión.

Ante la sucesión de resoluciones y la ausencia de los dos principales candidatos que tenía previsto enfrentar el programa, Globo decidió cancelar el debate. La empresa sostuvo que las decisiones judiciales interferían con las reglas previamente acordadas y generaban una situación de inseguridad jurídica.

Hasta el momento de la cancelación, tenían previsto participar Ronaldo Caiado, Romeu Zema y Augusto Cury, entre otros candidatos. Algunos ya se encontraban en las instalaciones de la emisora cuando se comunicó la suspensión.

El episodio se produjo apenas tres días antes de la primera vuelta, prevista para el domingo 4 de octubre. Un eventual balotaje se realizaría el 25 de octubre.

La cancelación dejó a los votantes sin el último debate televisivo nacional antes de la primera vuelta. La ausencia de Lula y Flávio también evitó un eventual primer enfrentamiento directo entre ambos en un debate televisivo durante esta campaña.