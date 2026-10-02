Aixa había denunciado a su expareja meses antes del femicidio

Aixa Dana Mili había denunciado a su expareja Alejandro Sofía por violencia de género y en diciembre de 2025 publicó un mensaje en el que advertía: “Hoy lo cuento, mañana no”. La joven fue encontrada muerta el miércoles en Dique Luján y Sofía fue detenido este jueves como principal sospechoso.

“Hoy lo cuento, mañana no”. La frase que Aixa Dana Mili publicó en sus redes sociales en diciembre de 2025 volvió a cobrar relevancia tras el femicidio de la joven de 20 años, encontrada muerta el miércoles en su casa de Dique Luján, Tigre.

Aixa había escrito aquel mensaje después de denunciar a su expareja, Alejandro Daniel Sofía, de 26 años. En la publicación contó que el hombre se había tornado agresivo durante una discusión porque ella se negaba a retomar la relación.

“La denuncia ya está hecha, tiene una perimetral de 300 metros. Estoy bien y gracias a Dios viva”, había escrito. Y cerró el mensaje con una advertencia que hoy vuelve a ser central en la reconstrucción del caso: “Lo comparto porque le puede pasar a cualquier chica. Hoy lo cuento, mañana no sé”.

La denuncia había sido presentada el 3 de diciembre de 2025 y Sofía quedó imputado por lesiones leves y amenazas coactivas. Según la información publicada sobre la causa, permaneció detenido hasta el 16 de julio de 2026, cuando recuperó la libertad.

Además de la restricción perimetral, la familia de Aixa contó que la joven tenía un botón antipánico y mantenía contacto con organismos de asistencia para situaciones de violencia de género.

Según el relato de sus familiares, el hostigamiento habría continuado después de que Sofía recuperara la libertad. El padre de Aixa también contó públicamente distintos episodios de violencia que habían ocurrido antes del crimen.

El miércoles 30 de septiembre, Antonio Mili regresó de trabajar y encontró a su hija muerta en la vivienda ubicada en 12 de Octubre al 800. La investigación quedó a cargo de la UFI de Género y Abuso Sexual de Tigre, encabezada por la fiscal Mariela Miozzo.

Los investigadores analizan la hipótesis de que la escena haya sido preparada para simular un suicidio. Entre los elementos incorporados a la causa aparece un mensaje que Sofía habría enviado a un conocido: “Me mandé una cagada”. También se investiga un video que publicó antes de ser localizado, con expresiones de despedida.

Después del crimen, Sofía permaneció prófugo hasta que fue localizado este jueves en la casa de su abuela, en Tigre. La Policía llegó al lugar a partir de tareas de investigación y seguimiento de comunicaciones. La fiscal Miozzo explicó que el domicilio ya había sido allanado anteriormente, pero el sospechoso no se encontraba allí.

La detención se produjo mientras familiares, amigos y vecinos de Aixa participaban de una marcha para reclamar justicia. Tras la captura se registraron incidentes frente a la vivienda, con piedrazos contra los móviles policiales y un intento de ingresar al domicilio. Posteriormente, la Policía intervino para contener la situación.

La abuela de Sofía también fue aprehendida, acusada de un posible encubrimiento, según medios locales. El acusado quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las pericias para reconstruir las últimas horas de Aixa y determinar las responsabilidades penales por su muerte.