La denuncia contra Levinton suma nuevos testimonios y chats

Paula, la mujer que denunció a Joaquín Levinton por presunto abuso sexual, habló públicamente por primera vez y relató su versión sobre el vínculo que mantuvo con el cantante durante cinco años. El músico negó las acusaciones y aseguró que, por el contrario, fue víctima de acoso por parte de la denunciante.

Paula, la mujer que denunció a Joaquín Levinton por presunto abuso sexual, habló públicamente por primera vez y relató cómo fue el vínculo que, según su versión, mantuvo durante cinco años con el líder de Turf.

La mujer aseguró que conoció al músico a través de Facebook y que posteriormente descubrieron que vivían en el mismo barrio. Según contó, mantuvieron una relación sexoafectiva entre 2015 y 2020, aunque nunca llegaron a formalizar una pareja.

En su testimonio, Paula relató distintos episodios que, según denunció ante la Justicia, incluyeron violencia física y psicológica, consumo de drogas y situaciones de abuso sexual. También afirmó que Levinton la habría tomado del cuello en varias oportunidades cuando intentaba retirarse de la vivienda.

“Fueron los peores cinco años de mi vida”, sostuvo al reconstruir aquella etapa. La denunciante aseguró además que las consecuencias de lo ocurrido todavía afectan su vida cotidiana.

En diálogo con medios televisivos, contó que perdió su trabajo y su pareja y que actualmente atraviesa ataques de pánico. “Es una mochila psicológica que vengo arrastrando hace años”, expresó para explicar por qué decidió volver a recurrir a la Justicia.

La nueva denuncia fue presentada el 28 de septiembre y quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50, a cargo del juez Carlos Bruniard. La presentación fue caratulada como abuso sexual con acceso carnal y amenazas.

El caso también incorporó conversaciones privadas que forman parte de la estrategia de defensa del cantante. Algunos intercambios muestran que Paula continuó comunicándose con Levinton después de los hechos que denuncia y que en distintos momentos expresó su intención de recomponer el vínculo.

La defensa del músico sostiene que esos mensajes son relevantes para su versión de los hechos. Levinton niega las acusaciones y afirmó públicamente que la mujer lo acosó durante años. También sostuvo que ya había sido denunciado por ella en 2023 y que aquella presentación fue archivada.

“Esta persona me viene acosando hace muchos años”, afirmó Levinton en sus redes sociales. El cantante aseguró además que cuenta con capturas de mensajes y otros elementos que serán presentados ante la Justicia.

La banda Turf también difundió un comunicado en el que señaló que Levinton se presentó ante el juzgado junto con su abogado y quedó a disposición de la Justicia. El grupo indicó que el músico niega los hechos y que no hará públicas conversaciones privadas que serán incorporadas al expediente.

Mientras avanza la investigación, Paula confirmó que continuará con la denuncia. En las últimas horas, además, informó que decidió guardar silencio públicamente hasta que sus pruebas sean presentadas ante la Justicia, luego de un cambio en su representación legal.

La causa deberá determinar ahora qué ocurrió durante el vínculo entre ambos y valorar los testimonios, mensajes, registros y demás elementos incorporados al expediente. Las acusaciones contra Levinton todavía no fueron acreditadas judicialmente y el músico mantiene su negativa sobre los hechos denunciados.