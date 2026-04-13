Tenía 2,21 de alcohol y terminó demorado tras un escándalo

Un joven de 22 años fue demorado en Villa Mercedes tras un disturbio en la vía pública. Tenía 2,21 de alcohol en sangre y llevaba marihuana. El hecho incluyó una pelea, vehículos secuestrados y la intervención policial.

Un joven de 22 años fue demorado este domingo por la mañana en Villa Mercedes tras protagonizar un disturbio en la vía pública, dar positivo en un test de alcoholemia con 2,21 gramos por litro de sangre y tener marihuana entre sus pertenencias. El hecho ocurrió cerca de las 9:50 en la intersección de Amaro Galán y Francia.

Según informaron fuentes policiales, efectivos acudieron al lugar tras un llamado por una pelea entre varias personas que se desarrollaba en plena calle.

Al llegar, los uniformados identificaron a dos mujeres que circulaban en un automóvil y que habrían mantenido una discusión con otras personas. Minutos después, un joven arribó en otro vehículo y se sumó al conflicto, lo que incrementó la tensión en la escena.

Personal municipal realizó controles de alcoholemia a los conductores involucrados. Una de las mujeres registró 1,44 gramos de alcohol por litro de sangre, mientras que el joven arrojó 2,21 g/l, más de cuatro veces el límite permitido para conductores particulares.

Ante la situación, ambos vehículos fueron secuestrados de manera preventiva.

Durante el procedimiento, el joven adoptó una actitud agresiva, insultó al personal policial y debió ser demorado. Al requisarlo, los efectivos encontraron un envoltorio con una sustancia vegetal similar a marihuana.

Intervino personal de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, que procedió al secuestro de la sustancia para su análisis.

El joven fue trasladado a la Comisaría Seccional 36°, donde quedó a disposición de la Justicia. Se iniciaron actuaciones por averiguación de antecedentes y medios de vida.