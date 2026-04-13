13 abril, 2026

¿Qué servicios ofrece el Tren de Capital Humano en la provincia?

m24digital 13 abril, 2026 0

El Tren de Capital Humano ya funciona en Villa Mercedes con atención gratuita en salud y trámites. El operativo se extenderá por dos semanas y busca facilitar el acceso a servicios clave para los vecinos.

El Tren de Capital Humano comenzó a brindar atención gratuita en Villa Mercedes, donde permanecerá durante dos semanas ofreciendo servicios sanitarios y trámites administrativos para los vecinos de la ciudad.

El operativo, que inició este lunes, apunta a descentralizar el acceso a la salud y facilitar gestiones en zonas con alta demanda. Entre las prestaciones se incluyen controles médicos, vacunación, asesoramiento social y realización de documentación.

Según informaron desde la organización, la iniciativa busca acercar el Estado a la comunidad mediante un dispositivo móvil que recorre distintas provincias del país.

En el caso de San Luis, la llegada del tren se da en un contexto de refuerzo de políticas territoriales, con el objetivo de ampliar la cobertura y garantizar el acceso equitativo a servicios básicos.

Las autoridades recomendaron a los vecinos acercarse con DNI y documentación necesaria para agilizar los trámites, y destacaron que la atención se realiza por orden de llegada.

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