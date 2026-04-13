Denuncian escuela abandonada y obras paralizadas en San Luis

El diputado Walter Pollo denunció la paralización de una escuela en Los Molles y cuestionó al Gobierno de San Luis. Aseguró que hay múltiples obras frenadas en la provincia y anticipó pedidos de informes en la Legislatura.

El diputado provincial Walter Pollo (PJ) denunció la paralización de una obra escolar en la localidad de Los Molles y cuestionó la política de infraestructura del Gobierno de Claudio Poggi, en el marco del anuncio oficial que define 2026 como el “año de la educación” en San Luis.

El legislador recorrió el predio donde debía construirse el establecimiento y difundió un video en redes sociales en el que mostró el estado de abandono de la obra, detenida desde hace tres años y cubierta por maleza.

“Desde 2023 el gobernador viene anunciando que va a trabajar por la educación, y ahora plantea que 2026 será el año del sector”, expresó Pollo, al contrastar el discurso oficial con la situación del edificio inconcluso.

Durante su exposición, el diputado sostuvo que la obra paralizada refleja una falta de gestión y apuntó contra la priorización del relato político por sobre la ejecución de proyectos. “Una escuela parada también enseña: enseña el valor de la mentira”, afirmó.

El reclamo no se limita a Los Molles. Desde la oposición aseguran que existe un conjunto de iniciativas detenidas en distintos puntos de la provincia, entre ellas la Villa Deportiva, las terminales de ómnibus de La Punta y Nogolí, y una escuela secundaria en esta última localidad.

También mencionan otros proyectos sin avances, como el edificio judicial de San Martín, la sede de la UPrO en San Francisco, un salón en Villa de la Quebrada y obras con impacto social como un espacio para adultos mayores en Las Chacras.

A este listado se suman trabajos de infraestructura vial, como tramos de la Ruta 1 en la zona de los Comechingones, y espacios públicos como el Parque Vulpiani en Juana Koslay.

En ese contexto, Pollo anticipó que impulsará pedidos formales en la Legislatura para obtener respuestas del Ejecutivo provincial y conocer el estado de las obras, los plazos de reactivación y las razones de las demoras.

El cuestionamiento se da en medio de un escenario de ajuste y revisión del gasto público, que, según distintos sectores, impacta en la continuidad de proyectos considerados clave para el desarrollo local.