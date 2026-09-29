Tenemos Futuro: entregaron documentación a 81 familias de San Luis

81 familias de distintos puntos de San Luis recibieron la documentación para comenzar a construir sus viviendas mediante el programa Tenemos Futuro. Las casas tendrán 32 metros cuadrados y el crédito se devolverá en 300 cuotas, actualmente fijadas en $60.000 mensuales.

El Gobierno de San Luis entregó este sábado contratos, decretos y manuales a 81 familias que comenzarán a construir sus viviendas mediante la modalidad de Autoconstrucción Asistida del programa Tenemos Futuro.

El acto se realizó en la Excolonia Hogar y fue encabezado por el gobernador Claudio Poggi. Durante la jornada también se firmaron convenios con municipios para ampliar la implementación del programa en distintas localidades.

Los acuerdos alcanzaron a Juana Koslay, Quines, Saladillo y Juan Llerena, mientras que otros municipios recibieron los decretos de homologación correspondientes.

“La vivienda ha vuelto a San Luis y ha vuelto para quedarse”, afirmó Poggi, quien aseguró que el Gobierno continuará incorporando beneficiarios a medida que avance la validación de los requisitos.

Cómo funciona la Autoconstrucción Asistida

El ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, explicó que cada familia recibe el contrato del crédito en materiales, el decreto de adjudicación y un manual de construcción.

La documentación incluye códigos QR con acceso a planos, medidas, materiales y videos tutoriales para acompañar las distintas etapas de la obra.

La construcción de las viviendas de 32 metros cuadrados está organizada en cuatro etapas, desde los cimientos hasta la cubierta, los revoques y los pisos.

La Provincia se encarga de comprar y enviar los materiales a los municipios y realiza un aporte para la mano de obra. Las comunas, en tanto, tienen a su cargo la logística, la entrega de los materiales y el acompañamiento de las obras.

Las familias deben contar con un terreno con factibilidad de servicios y hacerse responsables del resguardo de los materiales.

El crédito comienza a devolverse una vez terminada la vivienda. Actualmente, la cuota es de $60.000 mensuales, con actualizaciones en junio y diciembre según la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil. El esquema contempla 300 cuotas consecutivas.

Las 81 familias pertenecen a localidades como San Luis, Villa Mercedes, La Punta, Villa de Merlo, Luján, Concarán, San Francisco del Monte de Oro, Santa Rosa del Conlara, Villa Larca, Candelaria, El Volcán y Potrero de los Funes, entre otras.

Poggi anticipó que el programa tendrá nuevas etapas durante los próximos meses, a medida que se realicen nuevos sorteos y se validen los datos de los inscriptos.

“Todos los meses, a medida que vayamos sorteando y validando los datos, vamos a ir haciendo actividades como estas”, señaló el gobernador.