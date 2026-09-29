Abdala asumirá el Ejecutivo durante los viajes de Milei y Villarruel

Bartolomé Abdala quedará transitoriamente a cargo del Poder Ejecutivo por la salida del país de Javier Milei y Victoria Villarruel. El Presidente viajará a París por la Argentina Week y la vicepresidenta participará de un foro parlamentario en Madrid. El senador por San Luis permanecerá en Buenos Aires hasta el regreso de Milei.

El senador nacional por San Luis Bartolomé Abdala quedará transitoriamente a cargo del Poder Ejecutivo debido a la ausencia simultánea del presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes viajarán al exterior esta semana.

Milei viajará a París entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre para participar de la Argentina Week, mientras que Villarruel estará en Madrid el 1 y 2 de octubre para asistir al XII Foro Parlamentario Iberoamericano.

Ante la coincidencia de ambos viajes, Abdala, en su carácter de presidente provisional del Senado, permanecerá en Buenos Aires y ejercerá transitoriamente las funciones del Poder Ejecutivo hasta el regreso de Milei, previsto para el sábado 3 de octubre.

La situación está contemplada por la Ley 20.972 de Acefalía, que establece que, ante la ausencia del Presidente y el Vicepresidente, el Poder Ejecutivo será desempeñado transitoriamente, en primer lugar, por el presidente provisional del Senado.

No será la primera vez que Abdala ocupa ese lugar. El senador puntano ya había quedado a cargo del Ejecutivo entre el 8 y el 9 de diciembre de 2025, cuando Milei se encontraba en Noruega y Villarruel había viajado a España.

La agenda de Milei en París

Milei encabezará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre la segunda edición de la Argentina Week, un encuentro que reunirá a funcionarios, gobernadores, empresarios y representantes de compañías internacionales.

La agenda estará centrada en inversiones y proyectos productivos, con actividades vinculadas con energía, minería, agroindustria, tecnología, salud, comercio y macroeconomía. También está prevista una reunión bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron.

El Presidente viajará acompañado por integrantes de su gabinete y una comitiva de 12 gobernadores, entre ellos Rolando Figueroa, Ignacio Torres, Alberto Weretilneck, Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio, Gustavo Sáenz, Juan Pablo Valdés, Leandro Zdero, Carlos Sadir, Marcelo Orrego, Raúl Jalil y Claudio Vidal.

Villarruel participará del Foro Parlamentario Iberoamericano

En paralelo, Villarruel viajará a Madrid para participar del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se desarrollará el 1 y 2 de octubre.

La apertura tendrá lugar el jueves 1 en el Congreso de los Diputados y estará encabezada por el rey Felipe VI, junto con autoridades parlamentarias y funcionarios españoles.

El encuentro abordará temas como inteligencia artificial, democracia, polarización, desinformación, igualdad de género y diplomacia parlamentaria.

Villarruel participará de las sesiones de trabajo junto con una delegación del Senado argentino integrada por Martín Goerling Lara, Sandra Mendoza, Natalia Gadano y Maximiliano Abad. El viernes 2 se realizará la sesión plenaria de cierre, donde se presentarán las conclusiones de las distintas mesas de trabajo.