Rodríguez Saá cuestionó a Poggi por la entrega de viviendas

Alberto Rodríguez Saá cuestionó la política habitacional de Claudio Poggi y sostuvo que las viviendas deben entregarse a quienes más las necesitan. Sus declaraciones se dieron durante un encuentro de Compromiso Federal, en medio de la implementación del programa provincial ‘Tenemos Futuro’.

Alberto Rodríguez Saá cuestionó la política habitacional del gobernador Claudio Poggi durante un encuentro de Compromiso Federal y sostuvo que las viviendas deben asignarse con un criterio social y no político.

“Las viviendas son para los que más las necesitan, no para los que le chupan las medias a Poggi”, afirmó el exgobernador y actual presidente del PJ de San Luis durante su discurso.

Rodríguez Saá también criticó el denominado “presupuesto equilibrado” de la actual gestión y reclamó que los recursos provinciales se utilicen para mejorar las condiciones de vida de las familias.

En ese marco, apuntó contra distintas áreas de la administración de Poggi y cuestionó las políticas implementadas en Catastro, Rentas, salarios y educación. “¿Qué hiciste? Nada. Nada, nada, nada”, expresó.

Sobre la política habitacional, agregó: “Las viviendas no se utilizan por política, sino con un fin de justicia social”. Sus declaraciones fueron acompañadas por aplausos de los militantes que participaron del encuentro.

Las críticas se producen en medio de la implementación del programa ‘Tenemos Futuro’, impulsado por la gestión de Poggi. La Provincia sostiene que el mecanismo de adjudicación contempla sorteos y una posterior validación de los requisitos de los inscriptos.

El Gobierno provincial informó recientemente la adjudicación de 81 viviendas en más de 30 localidades y anunció además la licitación de otras 750 unidades, distribuidas entre San Luis capital y Villa Mercedes.

En septiembre, Poggi afirmó que la política habitacional contempla que las viviendas sean destinadas a personas que no tienen una propiedad y remarcó que el proceso busca evitar adjudicaciones por errores en la verificación de los datos.

En el cierre de su discurso, Rodríguez Saá volvió a convocar a su espacio político y aseguró: “Vamos a volver a cumplir los sueños”.