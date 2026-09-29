La Villa Deportiva suma nuevas obras y se acerca a su etapa final

La terminación del Polideportivo y Anexo de la Villa Deportiva avanza en distintos sectores de la obra. Ya se completó la cubierta metálica y continúan los trabajos en contrapisos, vestuarios, sanitarios, cerramientos y tribunas. El complejo tendrá 5.900 metros cuadrados cubiertos.

La obra de terminación del Polideportivo y Anexo de la Villa Deportiva, en la ciudad de San Luis, avanza con distintos frentes de trabajo que apuntan a completar la infraestructura del complejo.

En las últimas semanas se finalizó la cubierta metálica del techo con paneles y se colocó hormigón en la escalera principal de acceso a la planta alta.

También avanzan los contrapisos en el sector de las canchas y el edificio anexo, mientras continúan las tareas en el espacio que conecta ambos sectores.

En ese sector se ejecuta actualmente el contrapiso alisado y se arma la estructura para instalar el cierre con paneles. Al mismo tiempo, se trabaja en los cerramientos bajo la tribuna mediante mampostería y construcción en seco.

Otro de los frentes está concentrado en los vestuarios y grupos sanitarios, además de las instalaciones correspondientes a los espacios ubicados debajo de las tribunas.

También se inició el armado de barandas en las tribunas, como parte de las tareas de acondicionamiento y seguridad del complejo.

Un complejo para distintas disciplinas

El Gobierno provincial informó una inversión superior a los $3.100 millones para completar el Polideportivo y Anexo de la Villa Deportiva, que tendrá una superficie cubierta de 5.900 metros cuadrados.

El sector principal contará con dos canchas preparadas para básquet, vóley y handball, además de vestuarios, sanitarios, depósitos, sala de máquinas, oficinas y gradas para espectadores.

El edificio anexo incorporará dos canchas de squash, gimnasio, salón de usos múltiples, sala de prensa, enfermería, sala de control antidoping, cafetería y vestuarios para árbitros, entre otros espacios.

Una vez terminada, la infraestructura permitirá ampliar la capacidad de San Luis para recibir entrenamientos, competencias y eventos deportivos de distintas disciplinas.