«Tenemos Futuro»: 11 localidades del interior ya tienen sus sorteados

El programa «Tenemos Futuro» realizó la primera jornada de su segundo sorteo de 2026 con 11 localidades del interior, incluyendo por primera vez a Villa de Merlo y La Punta. Mañana continúa con San Luis y Villa Mercedes, completando las 441 soluciones habitacionales en juego.

Por Alejo Pombo

Este lunes, la Caja Social de San Luis llevó adelante la primera jornada del segundo sorteo del programa habitacional «Tenemos Futuro» —el primero de 2026— y definió los inscriptos que avanzarán a la instancia de validación de datos en 11 localidades del interior provincial. El martes continúa con los anotados de la ciudad de San Luis y Villa Mercedes, completando las 441 soluciones habitacionales que se sortean en esta edición.

Las localidades incluidas en la jornada de hoy son Villa de Merlo, La Punta, El Volcán, Juan Llerena, Arizona, Beazley, Candelaria, La Carolina, Nogolí, San Pablo y Villa de la Quebrada. Cuatro de ellas participan por primera vez en la historia del programa. El Gobierno aclaró un punto clave: salir sorteado no significa ser preadjudicatario ni adjudicatario. Todos los seleccionados deberán atravesar una etapa de verificación que incluye análisis de documentación y visita social al domicilio.

Para ser admitidos como beneficiarios, los inscriptos deben acreditar al menos 10 años de residencia en la provincia, no tener ninguna propiedad y no recibir ningún otro beneficio habitacional. Quienes no resulten sorteados en esta instancia continuarán participando automáticamente en los sorteos de junio y septiembre. La presión sobre el programa es enorme: en San Luis y Villa Mercedes, donde el déficit habitacional es mayor, el sorteo del martes es el momento de mayor expectativa.