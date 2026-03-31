Prisión preventiva para el acusado de matar a «Coca» Díaz

El lunes cerró la audiencia más esperada del caso que conmocionó a la ciudad de San Luis hace un mes: la Justicia dictó prisión preventiva por 120 días para Alan Daniel Ochoa, de 23 años, el único imputado por el homicidio de Rosa «Coca» Díaz, la jubilada hallada brutalmente golpeada en su casa del barrio 119 Viviendas. El juez Juan Manuel Montiveros Chada fundamentó la medida en el riesgo de entorpecimiento: Ochoa vive cerca del domicilio de la víctima y podría influir en vecinos y testigos.

La fiscal de Género N°1, María Delia Bringas, reconstruyó el hecho: según la investigación, Ochoa habría ingresado al domicilio alrededor de las 2:40 del 1° de marzo, aprovechándose de la confianza de la víctima —que posiblemente lo conocía—, la amenazó con un cuchillo, la golpeó brutalmente y exigió dinero y objetos de valor. Cuando el sobrino de Díaz la encontró al día siguiente, la mujer llevaba aproximadamente 26 horas inconsciente en el baño. La autopsia determinó más de 60 heridas, muchas compatibles con signos de defensa.

La pieza central de la acusación son las filmaciones: al menos dos cámaras captaron a Ochoa corriendo por un boulevard a 100 metros del lugar del crimen, llevando entre sus brazos lo que podría ser el televisor de la víctima. Tres testigos declararon verlo correr con el televisor. La defensa, ahora a cargo del abogado Ricardo Gutiérrez Esley, cuestionó que ninguna prueba lo ubica dentro de la vivienda: «No es lo mismo ser visto con un televisor tiempo después a que haya pruebas de que lo sacó de la casa en el momento del hecho».