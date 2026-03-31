Prisión preventiva para el acusado de matar a «Coca» Díaz
La Justicia dictó 120 días de prisión preventiva para Alan Ochoa, de 23 años, acusado de matar a la jubilada «Coca» Díaz en su domicilio del barrio 119 Viviendas con más de 60 heridas, dejándola 26 horas inconsciente antes de morir. Las cámaras lo captaron corriendo con el televisor de la víctima a 100 metros del crimen y tres testigos lo corroboran. La defensa cuestionó que ninguna prueba lo ubica dentro del domicilio.
Por Alejo Pombo
El lunes cerró la audiencia más esperada del caso que conmocionó a la ciudad de San Luis hace un mes: la Justicia dictó prisión preventiva por 120 días para Alan Daniel Ochoa, de 23 años, el único imputado por el homicidio de Rosa «Coca» Díaz, la jubilada hallada brutalmente golpeada en su casa del barrio 119 Viviendas. El juez Juan Manuel Montiveros Chada fundamentó la medida en el riesgo de entorpecimiento: Ochoa vive cerca del domicilio de la víctima y podría influir en vecinos y testigos.
La fiscal de Género N°1, María Delia Bringas, reconstruyó el hecho: según la investigación, Ochoa habría ingresado al domicilio alrededor de las 2:40 del 1° de marzo, aprovechándose de la confianza de la víctima —que posiblemente lo conocía—, la amenazó con un cuchillo, la golpeó brutalmente y exigió dinero y objetos de valor. Cuando el sobrino de Díaz la encontró al día siguiente, la mujer llevaba aproximadamente 26 horas inconsciente en el baño. La autopsia determinó más de 60 heridas, muchas compatibles con signos de defensa.
La pieza central de la acusación son las filmaciones: al menos dos cámaras captaron a Ochoa corriendo por un boulevard a 100 metros del lugar del crimen, llevando entre sus brazos lo que podría ser el televisor de la víctima. Tres testigos declararon verlo correr con el televisor. La defensa, ahora a cargo del abogado Ricardo Gutiérrez Esley, cuestionó que ninguna prueba lo ubica dentro de la vivienda: «No es lo mismo ser visto con un televisor tiempo después a que haya pruebas de que lo sacó de la casa en el momento del hecho».