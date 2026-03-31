Nación no paga, San Luis pone $960 millones para salvar centros de discapacidad

El gobernador Poggi transfirió de emergencia $960 millones a 10 prestadores de servicios para personas con discapacidad que llevan meses sin cobrar del programa nacional «Incluir Salud» desde octubre de 2025.

Por Alejo Pombo

El lunes 30 de marzo, el gobernador Claudio Poggi firmó el decreto N°2762-MdeS-2026 y autorizó la transferencia urgente de $960.361.100 a 10 instituciones prestadoras de servicios para personas con discapacidad en San Luis. El motivo: el programa nacional «Incluir Salud» lleva meses sin pagar las prestaciones que le corresponden abonar, desde octubre de 2025, en el marco de una reorganización de la estructura nacional que derivó en atrasos sostenidos y comprometió el funcionamiento de los centros.

Los prestadores afectados brindan atención a 471 personas con discapacidad a través de centros de día, centros terapéuticos, centros de rehabilitación y transporte. Ante la falta de respuesta nacional, presentaron reclamos formales y en una audiencia del 9 de marzo se les informó que la demora persistiría por tiempo indefinido. Frente a esa respuesta, solicitaron al Gobierno provincial un adelanto reintegrable para sostener sus operaciones. La Provincia respondió con velocidad inusual.

Los $960 millones fueron distribuidos entre 10 instituciones: el monto mayor fue para Centro de Día La Esperanza ($254 millones) y Ailen SRL ($209 millones), seguidos por Newen SA ($183 millones) y Qatro SRL ($94 millones), entre otros. El aporte es reintegrable y será devuelto en 12 cuotas mensuales. La gestión fue articulada entre el Ministerio de Salud y la Secretaría de Discapacidad. Sin esta intervención, los prestadores habrían tenido que cerrar sus puertas, dejando sin atención a casi 500 personas con necesidades especiales.