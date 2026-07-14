Sortean 235 viviendas en San Luis tras liberar nuevos cupos

El Gobierno de San Luis realizará este martes el quinto sorteo del programa habitacional Tenemos Futuro, con 235 viviendas disponibles en 30 localidades del interior provincial.

El Gobierno de San Luis realizará este martes el quinto sorteo del programa habitacional Tenemos Futuro, con 235 viviendas disponibles en 30 localidades del interior provincial. Las unidades fueron incorporadas luego de que varios grupos familiares sorteados anteriormente no cumplieran con los requisitos establecidos por la Ley de Viviendas durante el proceso de verificación.

El sorteo comenzará a las 8:00 en la Sala de la Fortuna de Lotería San Luis, ubicada en calle Lavalle 842, según informaron el secretario de Política Habitacional, Juan Pablo Torres, y el director de la Caja Social y Financiera, Héctor Mazzina.

Las viviendas corresponden a cupos que quedaron liberados luego de las instancias de control realizadas sobre las familias que habían sido seleccionadas en sorteos anteriores. En esos casos, la documentación presentada no permitió confirmar el cumplimiento de las condiciones exigidas para acceder a la adjudicación.

Torres explicó que resultar sorteado no implica la entrega automática de una vivienda, sino el inicio de una etapa de validación en la que cada grupo familiar debe presentar la documentación respaldatoria de la declaración jurada realizada al momento de la inscripción.

Entre las irregularidades detectadas, el funcionario mencionó casos de familias que no acreditaban los diez años de residencia requeridos, personas que ya habían recibido una vivienda social provincial o beneficiarios de programas habitacionales municipales.

También se identificaron situaciones vinculadas con la conformación del grupo familiar. Según explicó Torres, algunas parejas no pudieron acreditar matrimonio o unión convivencial con fecha anterior a la inscripción, un requisito contemplado por la normativa vigente.

Las 235 viviendas estarán distribuidas en localidades como Villa de Merlo, Santa Rosa, La Punta, Unión, Villa Larca, Fraga, Nogolí, Villa de la Quebrada, San Martín, Candelaria y otras localidades del interior provincial.

El listado contempla 20 viviendas para Villa de Merlo, 20 para Santa Rosa, 20 para La Punta y 20 para Unión. Villa Larca recibirá 16 unidades, Fraga 15 y Nogolí 10, mientras que el resto de las localidades contará con cupos menores según la planificación oficial.

El proceso se da en el marco de la construcción de nuevas unidades habitacionales en la provincia. Desde la Secretaría de Política Habitacional indicaron que actualmente se encuentran en ejecución 1.165 viviendas, con distintos niveles de avance de obra.

El objetivo del Gobierno provincial es completar la asignación de cada vivienda antes de su finalización para que las unidades puedan ser entregadas con los adjudicatarios definidos. Además, destacaron que el desarrollo de estas obras mantiene activa la actividad del sector de la construcción.

En paralelo, las autoridades continúan coordinando con municipios del interior para disponer de terrenos donde puedan iniciarse nuevos proyectos habitacionales y ampliar la cantidad de localidades alcanzadas por el programa.

Desde la Caja Social y Financiera recomendaron a las familias inscriptas revisar el número de orden asignado para el sorteo. Esa información fue publicada en el Boletín Oficial del 1° de julio y también fue comunicada por otros canales oficiales.

Para la elaboración de esta nota se revisó la información proporcionada por organismos provinciales, declaraciones de los funcionarios responsables del programa y los datos oficiales vinculados al proceso de adjudicación de viviendas. Se incorporó el contexto sobre los controles realizados y la metodología utilizada para liberar nuevos cupos habitacionales.