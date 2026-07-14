El reclamo de Poggi a Santilli que busca transformar una avenida

El gobernador Claudio Poggi se reunió con el jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, y solicitó el traspaso a San Luis de la ex Ruta Nacional 7 en el tramo de la avenida José Santos Ortiz. También analizaron reformas impulsadas por el Gobierno nacional y la agenda de trabajo entre Nación y Provincia.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, se reunió este lunes en Casa Rosada con el nuevo jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, y planteó el pedido de transferencia a la provincia de la traza de la ex Ruta Nacional N°7, correspondiente al tramo conocido como avenida José Santos Ortiz, con el objetivo de avanzar en su puesta en valor.

Durante el encuentro, el mandatario puntano solicitó formalmente que la provincia pueda hacerse cargo de ese corredor vial para implementar mejoras vinculadas principalmente con la seguridad vial y el mantenimiento de la infraestructura.

La avenida José Santos Ortiz atraviesa un sector estratégico de la ciudad de San Luis y corresponde al antiguo trazado de la Ruta Nacional N°7 antes de las modificaciones realizadas en la circulación del corredor nacional.

Además del reclamo por la transferencia de la traza, Poggi y Santilli repasaron la agenda de trabajo conjunta entre la Nación y la provincia. Entre los temas abordados estuvieron las reformas políticas y económicas impulsadas por el Gobierno nacional.

En ese marco, ambos funcionarios coincidieron en la importancia de avanzar con la eliminación o suspensión de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), además de respaldar el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.

El encuentro se produjo luego del cambio en la Jefatura de Gabinete nacional y forma parte de la nueva etapa de diálogo entre la administración provincial y el Ejecutivo nacional.

Tras la reunión, Poggi difundió detalles del encuentro a través de sus redes sociales y destacó el pedido realizado para que San Luis pueda intervenir sobre la ex Ruta Nacional N°7. También señaló el acuerdo alcanzado sobre las reformas que impulsa el oficialismo nacional.

Como gesto institucional, el gobernador le entregó a Santilli un ejemplar del libro Malvinas, El Legado, en el marco del intercambio mantenido entre ambos funcionarios.

La reunión se inscribe en una serie de encuentros entre dirigentes provinciales y autoridades nacionales para coordinar políticas públicas, obras de infraestructura y proyectos legislativos en el Congreso. Para San Luis, el traspaso de la avenida José Santos Ortiz representa uno de los principales pedidos vinculados al desarrollo urbano y la mejora de la circulación vehicular.

Para la elaboración de esta nota se revisó la información oficial difundida por el Gobierno de San Luis y los detalles del encuentro entre el gobernador Claudio Poggi y el jefe de Gabinete Diego Santilli. Se incorporó contexto sobre la importancia vial de la traza solicitada y la agenda política abordada durante la reunión.